Giuseppe Conte - tra gli studenti del professore chiamato a fare il premier : “Con noi sempre meticoloso” : Distinto ma disponibile, sempre in doppio petto ma guai a chiamarlo “tecnico”. Giuseppe Conte, il nome che Luigi Di Maio conferma di aver fatto a Sergio Mattarella per Palazzo Chigi, viene descritto così al polo di Novoli di Firenze dove fino alla scorsa settimana ha tenuto le sue lezioni di diritto privato davanti a 150 studenti. L’aggettivo che ricorre più spesso nelle descrizioni dei suoi ragazzi è “Concreto”. “A lezione è molto chiaro e si ...

Giuseppe Conte - il prof di sinistra "portavoce" del governo Lega-5stelle : Giuseppe Conte è il nome che il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio e il segretario della Lega Matteo Salvini hanno fatto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella...

Governo : verso palazzo Chigi Conte - il prof col ‘pallino’ della semplificazione : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Riporrò il massimo impegno su obiettivi molto ambiziosi: rendere più efficiente la pubblica amministrazione e semplificare rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini” tagliando innanzitutto le leggi inutili, una “rigorosa e spietata” semplificazione. Giuseppe Conte esordiva così al Salone delle fontane all’Eur da neo candidato ministro per la Pa, la deburocratizzazione ...

Giuseppe Conte - chi è il professore - di sinistra - che potrebbe diventare premier : Top stories Giuseppe Conte E LA COMMISSIONE SU BELLOMO Il suo nome è salito alla ribalta della cronaca solo negli ultimi mesi, dopo che ha guidato la commissione che ha defenestrato Francesco Bellomo,...

Governo M5s-Lega - chi il prof antiburocrazia Giuseppe Conte. La video-scheda : Chi è Giuseppe Conte: 54 anni, autore programma giustizia M5s, era nella squadra Governo presentata da Luigi Di Maio per il Governo a Cinque Stelle. “Assertivo”, come lui stesso si definisce durante un convegno sulla giustizia, Giuseppe Conte parla in pubblico, nelle poche testimonianze rintracciabili su Youtube, in modo puntuale e con piglio deciso. Già il suo profilo WhatsApp parla per lui: “Scrivetemi come se ogni ...

Giuseppe Conte - chi è il professore (di sinistra) che potrebbe diventare premier : E’ l’uomo che il primo partito d’Italia vuole come presidente del Consiglio. Gli avessero profetizzato un simile destino quattro anni fa, probabilmente sarebbe sbottato in una risata. Allora, Giuseppe Conte, «un cuore che batte da sempre a sinistra», come ha ammesso lui stesso, veniva contattato per la prima volta dai pentastellati, incuriositi dal suo curriculum (lungo ben 24 pagine). LA PRIMA CANDIDATURA DI Giuseppe Conte La ...

Conte - un prof come premier : zero politica - tanto curriculum Quei dubbi di Mattarella : Una carriera lunghissima ma a digiuno di questioni politiche: chi è il possibile futuro premier. Che a chi lo contatta risponde: «Scrivetemi come se ogni messaggio vi costasse 10 euro: vi aiuterà a concentrare il pensiero»

[Il retroscena] Un professore di sinistra senza esperienza politica. Ecco chi è Conte - il premier del governo Lega - M5s : ... riempie ben 12 pagine: laurea in Giurisprudenza all'Università di Roma, poi una sfilza di master e perfezionamenti in giro per il mondo , Yale, Vienna, Sorbona, New York University, . Nel 1988 , l'...

M5S-Lega - intesa chiusa : il prof Conte verso Palazzo Chigi - sorpresa Savona all'Economia : La partita per la quadra di governo è tutt'altro che chiusa. Perché in Quirinale ha parecchie osservazioni da fare sui nomi filtrati in queste ore e vuole che il dossier...

Salvini : "Il premier? Un professionista inContestabile". Giuseppe Conte - il giurista : Attualmente a Firenze è professore ordinario di Diritto privato, mentre alla Luiss insegna Diritto privato nella facoltà di Economia ed è responsabile scientifico dal 2006 del corso "giurista d'...

Salvini : “Lunedì il nome del premier. Né io né Di Maio - sarà professionista inContestabile” : Secondo Matteo Salvini il premier della coalizione M5S-Lega deve essere “una figura che vada bene a entrambi, con una esperienza professionale incontestabile e che condivida e abbia contribuito alla stesura del programma”. Il leader della Lega e Luigi Di Maio si incontreranno nelle prossime ore e lunedì andranno al Quirinale.Continua a leggere

Salvini : "Il Premier deve essere<br>un professionista inContestabile" : La Tav è inutile secondo Luigi Di Maio che caricato dal plebiscitario sì al contratto governo da parte degli iscritti alla piattaforma Rousseau (ieri), oggi da Ivrea dice che l'alta velocità Torino-Lione "poteva servire trent'anni fa, ora è inutile. Andremo a parlare con la Francia". Di Maio, nella città piemontese per sostenere il candidato 5 Stelle alle elezioni del 10 giugno, ha snocciolato i punti forti del programma di governo redatto ...