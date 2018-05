Consultazioni | Mattarella convoca M5s alle 17 30 e Lega alle 18 Incontro Salvini-Meloni

Luigi Di Maio al termine delle Consultazioni con il presidente Mattarella : "Nomi non ne facciamo" : "Nomi non ne facciamo, su questo io e Matteo Salvini siamo d'accordo". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio al termine dell'incontro avuto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader M5S ha quindi riferito di aver chiesto qualche altro giorno al Capo dello Stato per poter ultimare il contratto di governo. "Con Salvini siamo d'accordo che i nomi pubblicamente non li facciamo e in questo momento abbiamo ...