Consultazioni | Lega e M5S convocati questo pomeriggio al Quirinale

Governo M5S-Lega - dalle 16.30 le Consultazioni al Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver concesso diversi giorni di tempo a Matteo Salvini e Luigi Di Maio per comporre un esecutivo, riceverà oggi le delegazioni dei due partiti al Quirinale per fare il punto della situazione e chiudere in tempi brevi.Il calendario è stato pubblicato oggi ed è così arrivata la conferma che Movimento 5 Stelle e Lega saliranno al Quirinale in separata sede. Luigi Di Maio, accompagnato da ...