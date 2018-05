Concorso per infermieri a Torino | quasi tremila domande per 5 posti

Tremila candidati per 5 posti - assalto annunciato al Concorso per infermieri a Torino : Domani le preselezioni organizzate dall'ospedale Humanitas Gradenigo: scelto il PalaAlpitour, l'arena che di solito ospita i concerti più affollati, a causa...

Concorso Postacchini - torna a suonare il violino di San Ginesio recuperato dal sisma : Stefano Farulli, unico italiano che ha superato la prima eliminatoria per la categoria D Dal mondo del violino suonato, il Concorso Postacchini, quest'anno più di altri, ha attraversato anche quello ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 19 maggio 2018 : i numeri vincenti del Concorso n.60 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 19 maggio 2018 : i numeri vincenti del concorso n.60 sembra essere ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 17 maggio 2018 : i numeri vincenti del Concorso n.59 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 17 maggio 2018 : i numeri vincenti del concorso n.59 sembra essere ...

Concorso letterario Giana Anguissola - la premiazione per le scuole medie : Bambini e ragazzi nelle stanze della poesia' - lavora anche a spettacoli e reading musicali, oltre a essere autrice di numerosi titoli per i più giovani: da 'Il carnevale degli animali', edito da ...

Guardia di Finanza : Concorso per 380 allievi finanzieri : Il 15 maggio 2018 la Guardia di Finanza ha comunicato, sul proprio sito istituzionale, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanzieri per l’anno 2018. La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è fissata per le 12 del 15 giugno 2018. Requisiti anagrafici per partecipare: Per partecipare al concorso per entrare nella Guardia di Finanza occorre ...

Carabinieri - Concorso per 2mila posti : C'è tempo fino al 14 giugno per partecipare al bando degli allievi Carabinieri 2018. Il concorso per esami e titoli - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale n.38 del 15-5-2018 - prevede ...

Carabinieri - Concorso per 2mila posti : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – C’è tempo fino al 14 giugno per partecipare al bando degli allievi Carabinieri 2018. Il concorso per esami e titoli – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale n.38 del 15-5-2018 – prevede il reclutamento di 2mila allievi Carabinieri in ferma quadriennale. Possono partecipare i cittadini italiani che siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFPI), in servizio da almeno 7 mesi ...

Doggy bag all’italiana : lanciato il Concorso per trovare un sinonimo “Made in Italy” : Bando agli inglesismi, è tempo di dare un nuovo nome, tutto italiano, alla Doggy bag. Questo l’obiettivo di Fipe, che ancora una volta unisce le forze con Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, per sensibilizzare i clienti e i gestori dei pubblici esercizi del Belpaese sul grave problema dello spreco alimentare. In che modo? Con un concorso di idee in cui la Federazione chiede ai propri ...

Lavoro - Arma dei Carabinieri : online il bando di Concorso per duemila aspiranti Allievi : È online sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per il reclutamento di duemila Allievi dell'Arma dei Carabinieri, aperto anche ai civili e ai minorenni. Le domande possono essere inoltrate a partire dal 16 maggio fino al 14 giugno: ecco i requisiti e i consigli su come prepararsi alle prove d'esame.Continua a leggere

Concorso ALLIEVI CARABINIERI 2018/ Bando 2330 posti disponibili per maggio : aperto ai civili : Dovrebbe essere comunicato a breve il nuovo CONCORSO per ALLIEVI CARABINIERI, in tutto si tratterebbe di 2330 posti, in questa news ecco a chi è aperto e quali le prove(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:00:00 GMT)

Concorso Carabinieri 2018 aperto nuovamente anche ai civili Video : Moltissimi giovani ogni anno aspettano con ansia di realizzare il proprio sogno: quello di entrare nell'Arma dei Carabinieri. Il prossimo Concorso per Allievi Carabinieri 2018 [Video] mette a disposizione 2000 posti, suddivisi in quattro aliquote: 1.056 posti riservati ai VFP1 in servizio, 452 posti per i VFP1 in congedo e VFP4 sia in servizio che in congedo, 460 a tutti coloro che non hanno superato il ventiseiesimo anno di eta' e per finire 32 ...

Concorso Carabinieri 2018 aperto nuovamente anche ai civili : Moltissimi giovani ogni anno aspettano con ansia di realizzare il proprio sogno: quello di entrare nell'Arma dei Carabinieri. Il prossimo Concorso per Allievi Carabinieri 2018 mette a disposizione 2000 posti, suddivisi in quattro aliquote: 1.056 posti riservati ai VFP1 in servizio, 452 posti per i VFP1 in congedo e VFP4 sia in servizio che in congedo, 460 a tutti coloro che non hanno superato il ventiseiesimo anno di età e per finire 32 posti ai ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 15 maggio 2018 : i numeri vincenti del Concorso n.58 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […]