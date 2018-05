Concerti de Il Volo in Italia nel 2018 | biglietti in prevendita su TicketOne per le prime

optimaitalia

(Di lunedì 21 maggio 2018) Sono stati annunciatide Ilinnel. Il trio pop lirico composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto torna in concerto inquest'anno per alcuni appuntamenti live imperdibile nella penisola.Dopo l'annuncio della partecipazione del trio a RadioLive - Il Concerto, atteso in Piazza Duomo a Milano il 16 giugno prossimo, sono stati comunicati ide Ilinnel.Domenica 15 luglio, Ilè atteso ad Asti, in Piazza Della Cattedrale, alle ore 21.30.Il 16 luglio, Ilsarà in concerto a Villa Manin a Codroipo (Udine) nell'ambito della manifestazione musicale estiva Villa Manin Estate. L'evento inizierà alle ore 21.30 e isaranno disponibili inonline sudalle ore 16.00 di mercoledì 23 maggio. I ticket saranno disponibili nei punti vendita fisici di tutta la penisola ...