Commercio | Usa e Cina stipulano un accordo di tregua sui dazi | Trump esulta

Commercio - Usa e Cina stipulano un accordo di tregua sui dazi : Commercio, Usa e Cina stipulano un accordo di tregua sui dazi Il presidente Trump su Twitter: "Pechino ha accettato di comparare una quantità notevole di prodotti agricoli americani"

Operazione "Ariete" - il commento di ConfCommercio Ragusa : "Significa che lo Stato c'è, adesso la certezza della pena deve essere la logica conseguenza nei confronti di chi delinque"

Camera di Commercio statunitense : ancora molte opportunità per reciproci benefici tra Cina e Usa : ... i quali hanno tenuto dialoghi su vari temi tra cui l'andamento delle politiche di Cina e Usa e le azioni da adottare in futuro, "Una cintura e una via", l'economia digitale, l'industria scientifico-...

USA - aprile in decelerazione per il Commercio al dettaglio : Teleborsa, - Decelerano le vendite al dettaglio degli Stati Uniti, che salgono ma meno del mese precedente. Ad aprile, si è registrato un incremento mensile dello 0,3% dopo il +0,8% del mese ...

Roma - il manifesto : “L’aborto è la prima causa di femminicidio”. Commissione Commercio : “A breve sarà rimosso” : “L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo #stopaborto”. Roma, Via Salaria. Dietro la scritta, che compare sul manifesto in bianco e nero, un pancione abbracciato dalle mani della madre. Promotrice dell’affissione è Citizen Go, associazione spagnola prolife, contro le sedicenti teorie del gender, l’eutanasia e le unioni omosessuali. Ma il manifesto, spiega Andrea Coia, presidente della Commissione ...

Cina - surplus Commercio con Usa 22 - 19mld : 8.30 Nel mezzo dello scontro commerciale e sui dazi tra Usa e Cina, il surplus commerciale di Pechino verso gli Stati Uniti si amplia di quasi 7 mld di dollari ad aprile, a 22,19 mld, contro i 15,43 di marzo. Le esportazioni nel mondo sono cresciute di 12,9% e le importazioni del 21,5% portando a un surplus commerciale complessivo di 28,8 mld di dollari. Nei primi 4 mesi 2018 il surplus di Pechino con Washington è di 80,4 mld.

Sicurezza Ragusa - incontro tra Prefetto e ConfCommercio : A seguito della escalation di furti con spaccata ai danni di esercizi commerciali, si è svolto un vertice in Prefettura. Confcommercio rassicurata

Commercio - Stati Uniti-Cina : Trump vuole riduzione deficit Usa di $200 miliardi entro 2020 : Nessun accordo di rilievo sul Commercio tra gli Stati Uniti e la Cina. L'agenzia ufficiale della Cina, Xinhua News Agency, le controparti hanno raggiunto un accordo su alcune questioni, ma non sono ...

Usa e Cina concordano che bisogna intensificare dialogo Commercio : Roma, 4 mag. , askanews, Usa e Cina sembrano orientate a proseguire i negoziati sullo spinoso nodo del commercio internazionale. 'Le due parti hanno riconosciuto che persistono divergenze rilevanti su ...

Dazi - delegazione Usa a Pechino per un confronto sul Commercio : Il vice premier Liu He, il più stretto consigliere economico del presidente Xi Jinping e suo plenipotenziario sul settore, è a capo dei colloqui per la seconda economia del pianeta. Donald Trump, ...

