“Come sta Marco Bocci” Importanti aggiornamenti sulle condizioni dell’attore ricoverato

“Come Diana”. Royal wedding - la star è Lady Kitty. Nipote della ‘principessa triste’ ha catturato lo sguardo del mondo : Alla fine del rito tutti i presenti alle nozze reali, compresi Harry e Meghan, hanno cantato l’inno britannico ‘Dio salvi la Regina’. Come tradizione, l’unica a non cantare è stata la regina stessa. Poi gli sposi si sono avviati fuori dalla Chiesa, baciandosi all’uscita. Marito e moglie sono saliti infine su una carrozza scoperta, un landeau, a bordo del quale attraverseranno le vie di Windsor salutando la ...

“Come?”. Marco è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. Si è presentato al trono over deciso a conquistarla - ma ecco cosa emerge dal suo passato. Studio stupito (e Tina scatenata) : Ma voi riuscite a immaginare il trono over di Uomini e Donne senza Gemma Galgani? Tra i protagonisti della versione ‘agée’ del programma di Maria De Filippi, da anni la dama torinese catalizza l’attenzione. Soprattutto per la storia infinita con Giorgio Manetti, che tutti conoscono come Il Gabbiano. La relazione tra Gems e George è durata appena un anno, ma gli strascichi non accennano proprio ad arrestarsi. Tanto più ...

Pietro Tartaglione : “Come stanno le cose con Cecilia Capriotti”. I due se le erano dette di tutti i colori dopo un caso scoppiato sull’Isola dei Famosi. Neanche a dirlo c’era andata di mezzo Rosa Perrotta… E ora? Il faccia a faccia : Iniziamo subito facendo un passo indietro: a Pietro Tartaglione proprio non era andato giù il gossip sussurrato da Cecilia Capriotti, ovvero che una ragazza fidanzata del cast dell’Isola ci avrebbe provato con Marco Ferri… La Capriotti non ha mai fatto il nome di Rosa Perrotta, ma in molte lo hanno pensato visto che l’ex tronista è l’unica impegnata insieme a Elena Morali, promessa sposa di Scintilla. Pietro – in un’intervista a ...

“Come ha potuto!?”. Era suo figlio : aveva 7 anni. Una separazione difficile - la paura che le portassero via il suo bambino l’hanno devastata poi l’atrocità : “Nulla può giustificarla” : Una madre può misurare l’amore che nutri nei riguardi del proprio bambino? Quanto sarebbe disposta a fare pur di salvarlo da una sorte che ritiene dannosa? Chiunque risponderebbe che metterebbe a repentaglio la propria vita, ma mai quella del piccolo che ha tenuto dentro per nove mesi. Eppure Lesely Speed una donna di 44 anni di Rushbury, nel Regno Unito è riuscita nell’esatto contrario. Archie Spriggs il figlio di soli 7 anni è morto e ...