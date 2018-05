Come sono andate a finire le elezioni in Val d' Aosta

Come si sono conosciuti Harry e Meghan? 3 cose che non sai sulla Lady Diana 2.0 : Un royal wedding fuori dall'ordinario quello tra il principe Harry e Meghan Markle. Lei, neo-duchessa del Sussex, ha messo subito le cose in chiaro sulla pagina ufficiale di Buckingham Palace che raccoglie le biografie della famiglia reale: "sono femminista". Lui è l'ex piccolo di casa Windsor, l'ex figlio tormentato della compianta principessa Diana e del principe Carlo, che oggi mostra il volto dell'uomo, il volto del duca di ...

Le 3 foto ufficiale del matrimonio del Duca e la Duchessa di Sussex sono semplici e allegre Come loro : Finalmente c'è anche la foto. E sono un sogno come tutte le altre. sono state scattate nel Green Drawing Room del Castello di Windsor subito dopo che gli sposi si sono imbarcati in una processione dopo la loro bellissima cerimonia sabato pomeriggio. sono state rilasciate tre foto, con una che mostra solo il nuovo Duca e la Duchessa di Sussex e una seconda coppia felice con le loro damigelle e i loro paggetti.The Duke and Duchess of Sussex ...

VASCO ROSSI - “NON STOP TOUR”/ “Faccio Come Bob Dylan - non smetterò mai : Il rock italiano sono io” : Ultime prove prima dell'inizio del nuovo tour di VASCO ROSSI che, promette, non finirà mai: "voglio fare come Bob Dylan, un tour senza fine". Un esempio modesto(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:13:00 GMT)

AMANDA LEAR/ "Dicevano che non ero una donna vera. Oggi tutte le donne sono Come me" (L'Intervista) : AMANDA LEAR, protagonista de L'Intervista di Maurizio Costanzo: la sua vita da modella, attrice e cantante ma soprattutto musa ispiratrice di Salvador Dalì.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:30:00 GMT)

SCHERZO IENE A MATTIA PERIN/ La moglie lo tradisce con il nero di Whatsapp : "Le corna sono Come le scarpe" : MATTIA PERIN tradito dalla moglie con il nero di Whatsapp: il portiere del Genoa è vittima del nuovo SCHERZO de Le IENE, con la complicità di Andrea Bertolacci.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 08:27:00 GMT)

RPA : ' I fanghi rossi sono ufficialmente riconosciuti Come rifiuti altamente tossici e inquinanti' : ... già brevettate e testate, con costi relativamente accettabili ,dando tra l'altro impulso occupazionale tramite una visione della produzione legata a criteri di economia circolare. Nell'attesa, però, ...

Ecco Come i grassi 'cattivi' possono provocare diabete : Sul fronte dell'obesità/sovrappeso, gli ultimi censimenti parlano di 2,2 miliardi di persone nel mondo con tanti chili di troppo. Ma a destare preoccupazione sono soprattutto le nuove generazioni. Un ...

Tecnologie Come blackchain - IA e realtà virtuale quanto sono vicine? : Quante Tecnologie di cui discutiamo ogni giorno sono effettivamente attive oggi giorno? Si parla tanto di BlockChain, IA, realtà aumentata e virtuale, ma l’impatto effettivo che hanno sulle nostre vite di tutti i giorni è molto inferiore a quanto si pensi e la loro diffusione molto più lontana. Nuove Tecnologie: Blockchain Ultimamente non si fa che parlare delle nuove Tecnologie legate alla realizzazione dei bitcoin, la valuta digitale ...

“Ecco Come sono ridotto”. Aggressione choc a Baye Dame : l’ex concorrente del Grande Fratello in ospedale dopo uno squallido episodio di violenza : Momenti di paura per Baye Dame, ex concorrente del Grande Fratello che i fan del reality conoscono molto bene per le vicissitudini che hanno portato al suo allontanamento dal programma, al seguito di una feroce lite con l’altra inquilina della casa più spiata d’Italia Aida Nizar. Il ragazzo di colore è infatti finito in ospedale dopo essere rimasto vittima di un’Aggressione. Un episodio del quale si conoscono ancora ...

Lodovica Comello : «Grazie teen - ma ora sono cresciuta» : Una sorta di talent per autori musicali, principalmente amatoriali. È Lodovica Comello - Una canzone per me, il progetto che la cantante friulana ha lanciato sui social - dove ha avuto ben 1,3 milioni ...

Come si formano le stelle? Ce lo rivelano - anche - le onde sonore : Una ricerca ci svela la struttura 3D delle nubi da cui originano le stelle. Un video per approfondire

Come si formano le stelle? Ce lo rivelano (anche) le onde sonore : Enormi ammassi incandescenti di idrogeno: è più o meno così che possiamo definire le stelle. Ma Come nasce esattamente una stella? Gli scienziati sono da sempre alla ricerca di spiegazioni su Come magnetismo, gravità e altre forze in gioco riescano a far collassare la materia in questi oggetti straordinari. Tuttavia, potendo noi assistere a questi eventi da un’unica prospettiva, abbiamo un’idea molto approssimativa di Come siano strutturate le ...

Restrizioni iPhone : cosa sono e Come si usano : Le Restrizioni consentono di bloccare l’utilizzo di apposite funzioni e di determinate applicazioni sul nostro iPhone. Ad esempio, grazie ad esse possiamo impedire di effettuare acquisti con il nostro account Apple, sia su App Store che su iTunes. Oppure possiamo disabilitare le interazioni con Siri o anche l’accesso a internet tramite il blocco di Safari. Queste Restrizioni, quindi, si rivelano molto utili nel momento in cui ...

OpenDNS : cosa sono e Come si usano : Si sente parlare spesso di DNS e di OpenDNS, soprattutto del loro utilizzo nella navigazione Internet. Essi sono dei potenti strumenti che ci permettono di stravolgere totalmente il nostro modo di navigare. In questa semplice guida spiegheremo cosa sono questi famosi OpenDNS e come fare per poterli utilizzare al meglio. Indice cosa sono i DNS cosa sono i server OpenDNS come utilizzare OpenDNS come utilizzare OpenDNS nel router cosa sono i ...