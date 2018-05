Come si fa lo screenshot Huawei Honor 10

Come fare screenshot su OnePlus 6 : Guida per scattare screenshot su OnePlus 6. Come catturare screenshot su OnePlus 6. Salvare schermate su OnePlus 6 screenshot Su OnePlus 6 Come si scattano screenshot su OnePlus 6? Ecco la guida completa, che ti permetterà di catturare schermate in modo facile e veloce. Hai comprato o hai ordinato questo nuovo smartphone Android e hai […]

Come fare screenshot su Honor 10 : Guida per scattare screenshot su Honor 10. Come catturare screenshot su Honor 10. Salvare schermate su Honor 10 screenshot Su Honor 10 Come si scattano screenshot su Honor 10? Ecco la guida completa, che ti permetterà di catturare schermate in modo facile e veloce. Hai comprato o hai ordinato questo nuovo smartphone Android e hai […]

Lo sai Come si fa lo screenshot con tre dita su Huawei P20 : Lo sapevi che per fare lo screenshot su Huawei P20 basta usare tre dita senza dover schiacciare contemporaneamente i tasti del telefono ? Oggi ti spieghiamo come fare con una semplice guida.

Screenshot Sony Xperia XZ2 lo sai Come si cattura lo schermo : Ti sei comprato il nuovo smartphone Sony Xperia XZ2 Grande che bello allora sicuramente vorrai conoscere tutto quello che può fare e come si può fare con l'ultimo modello della Sony il Xperia XZ2.

Come fare screenshot su Samsung Galaxy A3 (2017) : Guida per scattare screenshot su Samsung Galaxy A3 (2017). Come catturare screenshot su Samsung Galaxy A3 (2017). Salvare schermate su Samsung Galaxy A3 (2017) screenshot Su Samsung Galaxy A3 (2017) Come si scattano screenshot su Samsung Galaxy A3 (2017)? Ecco la guida completa, che ti permetterà di catturare schermate in modo facile e veloce. Hai […]

Come fare screenshot su Samsung Galaxy A8 : Guida per scattare screenshot su Samsung Galaxy A8. Come catturare screenshot su Samsung Galaxy A8. Salvare schermate su Samsung Galaxy A8 screenshot Su Samsung Galaxy A8 Come si scattano screenshot su Samsung Galaxy A8? Ecco la guida completa, che ti permetterà di catturare schermate in modo facile e veloce. Hai comprato o hai ordinato questo […]

Come Fare Screenshot Windows 10 : Hai bisogno di catturare una schermata su Windows 10? Devi Fare uno Screenshot sul tuo PC Windows 10? Ecco la guida completa per catturare schermate e Screenshot su Windows 10 in pochi click Screenshot Windows 10 Come Fare Ci possono essere tantissimi motivi che ti spingono a catturare schermate e Screenshot su Windows 10. Indipendentemente da quale sia […]

Come fare screenshot su Huawei P20 Pro : Guida per scattare screenshot su Huawei P20 Pro. Come catturare screenshot su Huawei P20 Pro. Salvare schermate su Huawei P20 Pro screenshot Su Huawei P20 Pro Come si scattano screenshot su Huawei P20 Pro? Ecco la guida completa, che ti permetterà di catturare schermate in modo facile e veloce. Hai comprato o hai ordinato questo […]

Come fare screenshot su Huawei P20 : Guida per scattare screenshot su Huawei P20. Come catturare screenshot su Huawei P20. Salvare schermate su Huawei P20 screenshot Su Huawei P20 Come si scattano screenshot su Huawei P20? Ecco la guida completa, che ti permetterà di catturare schermate in modo facile e veloce. Hai comprato o hai ordinato questo nuovo smartphone Android e hai […]

Screenshot Huawei P20 Lite Come si fa velocemente : come catturare Screenshot su Huawei P20 Lite e salvare schermate su Huawei P20 Lite in modo facile e veloce la migliore guida per catturare schermate Huawei P20 Lite.

Come fare screenshot su Huawei P20 Lite : Guida per scattare screenshot su Huawei P20 Lite. Come catturare screenshot su Huawei P20 Lite. Salvare schermate su Huawei P20 Lite screenshot Su Huawei P20 Lite Come si scattano screenshot su Huawei P20 Lite? Ecco la guida completa, che ti permetterà di catturare schermate in modo facile e veloce. Hai comprato o hai ordinato questo […]

Come prendere screenshot su Samsung Galaxy S9 / S9 Plus : Avete appena messo le mani sull'ultimo Top di Gamma Samsung Galaxy S9 ? Iniziate ad esplorare il nuovo telefono Android imparando Come fare uno screenshot.