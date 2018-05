Come resettare Kindle Fire

chimerarevo

(Di lunedì 21 maggio 2018) L’Amazonè un tablet da 7″ realizzato da Amazon, caratterizzato da un’ottimo rapporto qualità/prezzo. Esso è pensato principalmente per un utilizzo normale, fatto di visione di film, utilizzo di qualche app e navigazione internet. Al suo interno non troviamo il Google Play Store, bensì l’Amazon AppStore. Siete dei possessori di questo tablet e per qualche motivo dovete resettarlo? In questa semplice guida vi spiegheremoeffettuare un backup preventivo eripristinare il dispositivo. Indice Effettuare il backupil dispositivo Effettuare il backup È consigliabile effettuare un backup prima di procedere con il ripristino del tablet. In questo modo potrete preservare tutti i vostri dati e recuperarli una volta eseguito il reset. Per poter effettuare il backup è necessario avere il dispositivo collegato ad una rete Wi-Fi. Inoltre, il ...