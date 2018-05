COLONY - Recensione 3x03 Sierra Maestra

lostinaflashforward

(Di lunedì 21 maggio 2018) La terza stagione dioffre un episodio ricco di spunti di riflessione e importanti risposte sulle domande fondamentali per cui avremmo pensato di dover aspettare molto di più, scongiurando ogni dubbio sulla natura extraterrestre della serie. Il titolo di questo terzo episodio è "", tratto dal nome della catena montuosa cubana utilizzata come rifugio da Fidel Castro e i suoi seguaci, calzando a pennello con un campo ribelle di nostra conoscenza dall'aura sospettosa. La regia passa a Peter Leto (Seppuku), mentre la sceneggiatura è curata da Cathryn Humprys (Supernatural), in un episodio che continua parallelamente le vicende dei Bowman e Snyder da una parte e di Broussard e la sua nuova partner Amy dall'altra.-Situazione disperata: L'episodio si apre con un flashback incentrato su Amy, la quale era un medico nel blocco di San Fernando. Mentre curava dei pazienti, ...