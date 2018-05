Clima | la rivoluzione energetica si è fermata E il contratto di governo non la aiuta

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 maggio 2018) di Mario Agostinelli e Roberto Meregalli Con una lettera aperta pubblicata dal Financial Times perfino le società petrolifere riconoscono che devono fare di più per combattere il cambiamentotico. Arrivando ad “assumere la responsabilità di tutte le emissioni” di gas serra, comprese quelle prodotte dall’impiego di combustibili fossili come la benzina per le auto o il gas con cui scaldiamo le nostre case. A chiederlo è un gruppo di 60 grandi investitori-fondi, banche e assicurazioni, che insieme gestiscono più di 10mila 400 miliardi di dollari e che alzano la pressione sulle major a livelli senza precedenti proprio a pochi giorni dalle assemblee degli azionisti, in cui l’ambiente promette di essere un tema centrale. La Royal Dutch Shell voterà una mozione che chiede un taglio più aggressivo delle emissioni di Co2 rispetto al dimezzamento a cui il management ...