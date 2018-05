Cittadini e PA | italiani cercano info e servizi su web e social

Gasparri : noi sentinelle reali interessi Cittadini italiani : Gasparri: non voteremo fiducia a questo governo Roma – Di seguito l’intervista rilasciata al Tg1 dal senatore Maurizio Gasparri. “Il contratto che è stato preparato non dà risposte che possano giustificare un sostengo. Non voteremo la fiducia a questo governo e denunceremo la vaghezza di molti capitoli e la negatività di molte proposte. Noi saremo le sentinelle dei reali interessi degli italiani”. L'articolo Gasparri: noi ...

Brescia : Rolfi (Lega) - parenti pakistana Cittadini italiani - rivedere legge : Milano, 21 apr. (AdnKronos) – “I familiari di Sana (la 25enne pakistana uccisa dal padre e dal fratello perché contrari al matrimonio con un italiano, ndr) avevano purtroppo ottenuto la cittadinanza italiana, dimostrazione di come la legge vada resa più restrittiva e non ammorbidita”. Lo afferma Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia ed esponente di Lega-Salvini ...

Chi sono i nuovi Cittadini italiani : Un po' di numeri su chi ha ottenuto la cittadinanza italiana negli ultimi anni, secondo le stime dell'Unione Europea The post Chi sono i nuovi cittadini italiani appeared first on Il Post.

Estorsione sfondo sessuale a Cittadini italiani - 23 persone arrestate in Marocco : Al termine di conversazioni su video chat sempre più intime, giovani donne chiedevano il pagamento di somme di denaro. Se le vittime non pagavano, scattava la...