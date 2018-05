Cinema | addio Anna Maria Ferrero

Cinema - Margot Kidder morta a 69 anni : addio a ‘Lois Lane’ - al fianco di Christopher Reeve in Superman : E’ morta nella sua casa di Livingstone, in Montana, a 69 anni per cause che non sono state rese note. Margot Kidder, l’attrice celebre per avere interpretato il ruolo di Lois Lane nei film di Superman al fianco di Christopher Reeve negli anni ’70, era nata in Canada il 17 ottobre 1948. L’attrice recitò nella trilogia di Superman‘che uscì fra il 1978 e il 1983. Suo un cameo nel 1987 in Superman IV. Nata e cresciuta in una ...

Cinema - addio al regista Ermanno Olmi : E' morto ad 86 anni il regista Ermanno Olmi. Si è spento nell'ospedale di Asiago, dove era stato ricoverato d'urgenza venerdì sera, dopo aver combattuto per lungo tempo contro una grave malattia. Olmi ...

Roma - addio a Paolo Ferrari : grande attore di teatro - Cinema e tv : Roma, addio a Paolo Ferrari: grande attore di teatro, cinema e tv Roma, addio a Paolo Ferrari: grande attore di teatro, cinema e tv Continua a leggere

Addio alla “più bella del mondo”. Choc nel Cinema. È morta qualche giorno fa ma la notizia del decesso trapela solo ora. L’attrice - bellissima e amatissima - aveva solo 52 anni. Fan e colleghi non si danno pace della gravissima perdita. Strazio vero : È morta. Grave lutto nel mondo del cinema. Una morte inaspettata che strazia il cuore dei suoi cari e dei suoi fan che non si aspettavano di ricevere una notizia Choc come quella della sua morte. L’attrice aveva solo 52 anni e si è spenta nella sua casa negli Hampshire. Il dramma ha avuto luogo lo scorso 16 aprile ma la notizia della morte trapela solo adesso. Pamela Gidley, attrice famosa soprattutto per aver interpretato il personaggio di ...

Lutto nel mondo del Cinema : addio a Verne Troyer : Verne sperava di effettuare un cambiamento positivo con la piattaforma che aveva e ha lavorato per diffondere quel messaggio ogni giorno ." " Ha ispirato persone in tutto il mondo con il suo ...

Cinema - addio a Vittorio Taviani regista di Padre Padrone : Il mondo del Cinema piange il grande regista Vittorio Taviani, morto a Roma, dopo una lunga malattia, all’età di 88 anni il 15 aprile. Con il fratello Paolo ha firmato capolavori della storia del Cinema italiano da Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel ’77) a La Notte di San Lorenzo a Kaos fino a Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino). Lo annuncia all’ANSA una delle figlie, Giovanna. Per volontà della famiglia ...

Lutto nel Cinema - addio a un mito. Simbolo di una generazione - il suo personaggio consegnato alla storia da una pellicola immortale. “Ci mancherai tantissimo” : Più che un attore. Un mito. Simbolo di un film poi diventato leggenda. Un passato sotto le armi, poi il cinema, il suo grande amore, e un personaggio che lo ha consegnato alla storia. Se la ricordano bene i quarantenni di oggi quella frase. E presto la impara anche chi muove i primi passi nel mondo del cinema. Una scomparsa, improvvisa, colpa delle complicazioni di una polmonite che non gli ha lasciato scampo. Così, Ronald Lee Ermey detto ...

