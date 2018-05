Cina | media | allo studio fine politica controllata dei figli

Grande Fratello 15 - il dramma della pisCina : la vedete? Come è andata a finire : disastro per Barbara D'Urso e Mediaset : Valanga continua sul Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso . La ritirata degli sponsor, infatti, si arricchisce di un altro capitolo: Prima Vera Pool, marchio che sponsorizzava la piscina, che si è ...

Cina - per i media vicini al Partito comunista Peppa Pig è “sovversiva” : cancellati dal web 30mila video : Simbolo dei poco di buono e poco educativa. Il sito di condivisione e streaming video Douyin ha cancellato oltre 30mila clip di Peppa Pig, il famoso personaggio dei cartoon per bambini. Gli amministratori del sito hanno inoltre cancellato migliaia di commenti contenenti l’hashtag #PeppaPig. La censura non sembra motivata politicamente né legata ai creatori del personaggio amato da bambini e adulti. E proprio qui starebbe il problema. Il ...

Cina - uomo armato di coltello uccide sette studenti di una scuola media : L'uomo è stato arrestato dalla polizia: ancora ignote le ragioni del suo folle gesto. Altri 19 studenti sono stati feriti e trasportati in ospedale.Continua a leggere

GRANDE FRATELLO 2018 - MALORE IN DIRETTA/ Video - Alessia sviene in cuCina e Mediaset oscura tutto? : GRANDE FRATELLO 2018, MALORE in DIRETTA: Alessia sviene e Mediaset oscura tutto? Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini. Lui pronto a lasciare Nina Moric? (Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 13:09:00 GMT)

Formula 1 - Liberty Media cerca partner in Cina : colloqui con Suning : Stando a Reuters la holding proprietaria dell'Inter avrebbe avuto dei colloqui con Liberty Media per sviluppare la Formula 1 sul mercato asiatico. L'articolo Formula 1, Liberty Media cerca partner in Cina: colloqui con Suning è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sky incontra Mediapro : la presentazone dei pacchetti si avviCina : Roures ha incontrato esponenti dell'emittente satellitare. La pay tv punta a pacchetti di esclusive, mentre gli spagnoli vorrebbero proporre l'intera offerta a tutti. L'articolo Sky incontra Mediapro: la presentazone dei pacchetti si avvicina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cina : media rivelano dettagli della prima visita straniera di Kim Jong-un - : Si osserva che la visita ha avuto luogo su invito del presidente Xi Jinping. In viaggio Kim Jong-un è accompagnato da sua moglie Li Sol-Ju. della prima visita all'estero del leader nordcoreano in Cina ...

MediaWorld lancia il nuovo volantino “CuCina - che passione!” e svela il prezzo degli Huawei P20 : MediaWorld lancia un nuovo volantino, caratterizzato dallo slogan "Cucina, che passione!", che sarà valido dal 29 marzo all'11 aprile e al cui interno ci sono un sacco di prodotti tecnologici, fra cui i nuovi Huawei P20, non ancora annunciati. L'articolo MediaWorld lancia il nuovo volantino “Cucina, che passione!” e svela il prezzo degli Huawei P20 proviene da TuttoAndroid.