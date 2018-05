vanityfair

: Ciglia, alle donne piace l'effetto «finto» - estetisti : Ciglia, alle donne piace l'effetto «finto» - nadamaas : Voglio fare le extension alle ciglia - arctixsound : Che voglia di fare il lifting alle ciglia -

(Di lunedì 21 maggio 2018) «Non piangere mai per un uomo, ti si sbava il trucco. E il mio mascara vale più di uno stupido maschio». È uno degli aforismi beauty più citati di Marilyn Monroe non a caso: il makeup dedicato, il mascara, resta uno dei must-have per la maggior parte di noi perché regala il sogno di avereda bambola, dall’agognato effetto. Lo dimostra il mare di articoli e recensioni dedicati al nuovo mascara firmato Glossier – il primo del marchio. Si chiama Glossier Lash Slick, ha un delicato packaging rosa confetto e promette un effetto extensionsenza extensions .LEGGI ANCHEMeghan Markle si trucca in auto come una di noi. Lo prova un videoCHE SI NOTANO: CONSIGLI DA PRO Occorre conoscere qualche astuzia da makeup artist per donareun aspetto sexy e scenografico come quello delle celebrity. Spiega Nadia Calafati, Colour Coordinator di Kiko ...