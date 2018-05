Ciclismo – Coppa del Mondo XCO | un grande Tempier secondo in Coppa del Mondo ad Albstadt

Ciclismo : il Team Bianchi Countervail pronto a correre la seconda prova di Coppa del Mondo : Il Team Bianchi Countervail ha intenzione di vincere la seconda prova di Coppa del Mondo ad Albstadt in Germania, in programma in questo fine settimana Doppio impegno per i biker del Team Bianchi Countervail nella seconda prova di Coppa del Mondo ad Albstadt (Germania). Venerdì 18 maggio, dalle 18.15, Nadir Colledani, Marco Aurelio Fontanae Stephane Tempier saranno in azione nella gara maschile di Short Track, che vedrà impegnati quaranta ...