Ciaccheri | domani schierato con Boldrini per diritti donne

(Di lunedì 21 maggio 2018): Raggi chiude Casa Internazionalee noi ci schieriamo da parte giusta Roma – Di seguito le parole del candidato presidente nel Municipio VIII con la Coalizione Nuovo Municipio, Amedeo. “Mentre la Sindaca decide di chiudere la Casa Internazionale delle, noi ci schieriamo dalla parte giusta., martedì 22 maggio, a La Villetta a Garbatella sarò con Laurae tutte le candidate della Coalizione Nuovo Municipio, impegnate nella campagna elettorale per il prossimo 10 giugno”. “Discuteremo a microfono aperto di quello che sta accadendo in città -prosegue-. Di come la questione di genere sia centrale nel rinnovamento del nostro orizzonte politico. Insieme a noi, parteciperanno Francesca Koch della Casa internazionale delle. Marta Leonori consigliera della Regione Lazio. Maria Pia Pizzolante di Futura. Oria ...