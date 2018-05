Chrissy Teigen presenta il secondo figlio | «Ciao | mondo»

vanityfair

: - musicnewsitaly : - infoitcultura : Chrissy Teigen e John Legend genitori bis. È nato un maschietto - SpyTwins : La top model #ChrissyTeigen e il cantante #JohnLegend sono genitori bis -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Il nuovo Legend ha un nome. «Hello, world! This is Miles Theodore Stephens».ha scelto queste parole perre ai 17 milioni di follower il nuovo arrivato in famiglia, che è «sopraffatta dall’amore». Miles Theodore Stephens è venuto allo scorso 17 maggio con un paio di settimane d’anticipo. La sorella maggiore è Luna, due anni e mezzo. https://www.instagram.com/p/BjAcHObH-Ex/?taken-by=LEGGI ANCHE Adam Levine: «Voglio tanti figli. Come fossero i Maroon 5» I due avevano annunciato la gravidanza lo scorso novembre. E pochi giorni fa la modella, 32 anni, aveva aggiunto che aspettava con ansia il giorno del parto, soprattutto perché sapeva di essere incinta dall’undicesimo giorno, dopo essersi sottoposta alla fecondazione in vitro per la seconda volta. «La seconda gravidanza è più difficile», aveva dichiarato, «semplicemente perché hai già ...