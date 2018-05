Chris Froome | Giro d’Italia 2018 | “Difficile battere Yates La cronometro di domani?

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome ancora in corsa per il podio. A cronometro può guadagnare molto su Pozzovivo e Pinot : La prima parte di Giro d’Italia 2018 è stata un mix di gioia e dolore per Chris Froome. Il capitano del Team Sky ha iniziato nel peggiore dei modi questa edizione, con la caduta durante la ricognizione della cronometro di Gerusalemme, che ha poi compromesso anche la prestazione contro il tempo. Il britannico ha poi perso gradualmente terreno in classifica, staccandosi sempre in salita. Sabato è arrivata però la grande gioia, con la ...

Giro d’Italia - lo Zoncolan ritrova il vero Chris Froome Video : Il Giro d’Italia di Chris Froome [Video] si è riaperto sullo Zoncolan. La salita più dura d’Europa ha dato i verdetti che erano attesi, soprattutto a quei corridori come Froome e Aru che si trovavano ad un bivio. Il campione del Team Sky ha ritrovato le sensazioni e il passo delle scorse stagioni ed è riuscito a scrivere il proprio nome nel prestigioso albo d’oro della montagna friulana. È stato respinto invece Fabio Aru, staccatosi a meta' ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : il ruggito del fuoriclasse. Vittoria da campione vero - può ribaltare la classifica! : Chi se lo sarebbe mai aspettato? Dopo due settimane di buchi, tempo perso in montagna e sugli strappi, Chris Froome è tornato a correre da Chris Froome nel giorno più importante, almeno fino ad ora, del Giro d’Italia 2018. Il britannico del Team Sky ha vinto sullo Zoncolan, montagna simbolo della corsa rosa che in maniera simbolica inaugura anche la seconda fase del Giro, quella più dura e impegnativa. Se l’atleta ammirato fino ad ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome doma lo Zoncolan in 41 minuti. Il record di Gilberto Simoni è salvo - che tempo nel 2007 : Chris Froome ha conquistato il Monte Zoncolan. Il britannico ha trionfato in solitaria sul traguardo posto in cima al Kaiser, la salita più dura d’Europa. Il britannico è riuscito a domare il Mostro Carnico, piazzato dagli organizzatori durante la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018. La Corsa Rosa arrivava sullo Zoncolan per la sesta volta nella storia, la quinta dal versante di Ovaro. Il keniano bianco ha impiegato 41 ...

VIDEO Chris Froome vince sullo Zoncolan! Yates in rosa - Aru affonda : gli highlights di una tappa pazzesca al Giro d’Italia : Chris Froome ha vinto sullo Zoncolan conquistando la tappa più bella del Giro d’Italia 2018. Il britannico ha piazzato l’allungo a circa tre chilometri dal traguardo, Simon Yates si è ben difeso e ha guadagnato secondi preziosi su Tom Dumoulin. Domenico Pozzovivo si è salvato con il cuore e lotterà per il podio, Fabio Aru è letteralmente sprofondato. Di seguito il VIDEO con gli highlights della quattordicesima tappa con la salita più ...

Chris Froome può vincere il Giro d’Italia 2018 : il fenomeno ritrovato. Vola in salita e a cronometro può fare la differenza : Ha dimostrato cosa significa essere fuoriclasse, ha ribadito ancora una volta tutta la sua potenza, ha messo sulla strada tutto il cuore e la grinta di cui era dotato, non ha voluto lasciare nulla di intentato e ha ruggito come solo un vero campione sa fare. Chris Froome, contro tutto e tutti, ha mostrato i muscoli e ha sciorinato una prestazione ai limiti dell’umano con la quale ha illuminato il Giro d’Italia nella tappa regina: il ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Vincere sullo Zoncolan era un obiettivo! La maglia rosa? Non è finita!” : Chris Froome ha trionfato sullo Zoncolan conquistando una vittoria memorabile: il britannico si è risvegliato dal torpore e ha domato il Mostro della Carnia, ottenendo il primo successo al Giro d’Italia 2018 e risalendo in quinta posizione in classifica generale. Queste le dichiarazioni che il vincitore degli ultimi tre Tour de France ha rilasciato ai microfoni della Rai (in uno splendido italiano): “Una tappa molto importante, per ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : che campione! Rinasce sullo Zoncolan e vince davanti a Yates. Grande Pozzovivo - Aru alza bandiera bianca : L’Inferno che porta in Paradiso. Dallo sconforto degli ultimi giorni, le tante difficoltà affrontate, alla gioia della vittoria su una salita mitica: Chris Froome si prende il Monte Zoncolan, la 14esima tappa del Giro d’Italia e si rilancia in classifica generale, in una giornata in cui Simon Yates si difende alla Grande, al pari di Domenico Pozzovivo terzo a poco più di 20” e Tom Dumoulin che senza brillare arriva a 37” ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Non posso mascherare gli infortuni - uscite le botte di Gerusalemme. Non perdo la speranza” : Chris Froome sta incontrando diverse difficoltà al Giro d’Italia 2018, accusa oltre tre minuti di ritardo dalla maglia rosa Simon Yates e non sembra assolutamente essere in condizione. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France non riesce a trovare lo spunto dei giorni migliori e si stacca ogni volta che trova una salita, come ieri sullo strappo non irresistibile di Osimo dove si è staccato da un gruppo abbastanza numeroso. Il britannico ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome irriconoscibile. Quando la strada sale - si stacca. Che calvario - il podio è ormai lontano : Dov’è finito il vero Chris Froome? Quello che stiamo vedendo al Giro d’Italia 2018 è soltanto una controfigura del Campione capace di dominare le corse a tappe, un lontanissimo parente del fenomeno che metteva in fila tutti i rivali e che conquistava tre Tour de France consecutivi con una facilità disarmante, esibendo tutta la sua classe cristallina e brillando davvero su tutti i terreni. Il britannico, invece, sta davvero patendo le ...

Giro d’Italia 2018 - Alberto Contador : “Fabio Aru e Chris Froome non possono più vincere - ora Simon Yates è il grande favorito” : Alberto Contador conosce bene come si fa a vincere un grande Giro. Infatti nella bacheca del Pistolero ci sono due Giri d’Italia, due Tour e tre Vuelta. Il fuoriclasse spagnolo ha chiuso la sua carriera la scorsa stagione e ora, tra i diversi impegni, c’è anche quello di commentatore di Eurosport, con cui sta seguendo il Giro d’Italia 2018. Tra i temi principali di questa Corsa Rosa c’è la forma di due grandi favoriti della vigilia, il nostro ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Sono contento di aver corso davanti. Chaves? Nessuno ti aspetta…” : Il giorno di riposo sembra aver fatto bene a Chris Froome, molto più sereno in volto all’arrivo della decima tappa del Giro d’Italia 2018. Il quattro volte vincitore del Tour de France ha corso sempre nell’avanguardia del gruppo maglia rosa e, complice la crisi di Esteban Chaves, è rientrato nella top10 della classifica generale. L’obiettivo del keniano bianco è quello di entrare in forma da sabato 19 maggio in poi, ...

