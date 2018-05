Chiusi i Parchi di Nervi dopo Euroflora

Allerta Meteo - a Prato domani Chiusi Parchi - giardini - cimiteri e piste ciclabili per il forte vento : Scatta l’Allerta arancione per vento forte in tutta la Toscana. E a Prato il sindaco, Matteo Biffoni, emana un’ordinanza per disporre la chiusura fino alle 17 di domani di parchi, giardini pubblici, cimiteri, impianti sportivi all’aperto o coperti da tensostrutture o palloni, delle piste ciclabili. Lo annuncia una nota dell’amministrazione comunale. In base alle previsioni del centro funzionale della Regione Toscana dalle ...