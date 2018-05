Chieti | lancia la figlia da un ponte dell’A14 e si getta nel vuoto dopo ore | Ai

Chieti - lancia la figlia da un ponte dell'A14 e si getta nel vuoto - Aveva urlato : 'Chiedo perdono a tutti' : "Fermi, fermi, andatevene con quell'affare, non lo gonfiate", ha gridato il 49enne, noto dirigente, ai vigili del fuoco che stavano tentando di posizionare il telone di salvataggio prima di lanciarsi ...

Chieti - lancia la figlia da un ponte dell'A14 e si getta nel vuoto - Aveva urlato : 'Non gonfiate il telone' : "Fermi, fermi, andatevene con quell'affare, non lo gonfiate", Aveva gridato ancora Filippone ai vigili del fuoco che stavano tentando di posizionare il telone di salvataggio. La bimba, che dovrebbe ...

Chieti - lancia la figlia da un ponte dell'A14 e si getta nel vuoto - Aveva urlato : 'Non gonfiate il telone' : "Fermi, fermi, andatevene con quell'affare, non lo gonfiate", Aveva gridato ancora Filippone ai vigili del fuoco che stavano tentando di posizionare il telone di salvataggio. La bimba, che dovrebbe ...

Chieti - lancia la figlia da un ponte dell'A14 e minaccia il suicidio - Dopo sei ore urla : 'Scusa - scusa' : La bimba, che dovrebbe avere circa 12 anni, ha fatto un volo di una trentina di metri. Alla base del gesto dell'uomo ci sarebbe la morte della convivente , avvenuta Dopo una caduta dal quarto piano ...

Chieti - uomo lancia figlia della convivente da ponte su A14 e minaccia il suicidio. La compagna morta dopo volo dal 4° piano : Un uomo ha lanciato una ragazzina di circa 13 anni, che si presume sia la figlia della compagna, dal ponte di un viadotto sull’autostrada A14 a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. dopo l’episodio, avvenuto nel pomeriggio di domenica, l’uomo si è appeso al parapetto del viadotto e ha minacciato di gettarsi nel vuoto, non consentendo l’intervento ai soccorritori presenti in zona che al momento stanno cercando di ...

Chieti - uomo lancia ragazzina da ponte su A14 e minaccia il suicidio. La compagna morta oggi dopo volo dal 4° piano : Un uomo ha lanciato una ragazzina di circa 13 anni, che si presume sia la figlia della compagna, dal ponte di un viadotto sull’autostrada A14 a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. dopo l’episodio, avvenuto nel pomeriggio, l’uomo ha minacciato di gettarsi nel vuoto, non consentendo l’intervento ai soccorritori presenti in zona che al momento stanno cercando di dissuaderlo. Sul posto sono ...

Chieti - uomo lancia ragazzina da viadotto della A14 e minaccia il suicidio. La compagna morta oggi dopo volo dal 4° piano : Un uomo ha lanciato una ragazzina di circa 13 anni, che si presume sia la figlia, dal ponte di un viadotto sull’autostrada A14 a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. dopo l’episodio, avvenuto nel pomeriggio, l’uomo si è appeso al parapetto e ha minacciato di gettarsi nel vuoto, non consentendo l’intervento ai soccorritori presenti in zona che al momento stanno cercando di dissuaderlo. Sul posto sono arrivati anche ...

Chieti - lancia la figlia da un ponte dell'A14 e minaccia il suicidio : La bimba, che dovrebbe avere circa 12 anni, ha fatto un volo di una ventina di metri. Alla base del gesto dell'uomo ci sarebbe la morte della convivente , avvenuta dopo una caduta dal quarto piano ...

A Chieti uomo lancia la figlioletta da un viadotto e minaccia il suicidio : Roma, 20 mag. , askanews, E' appeso al parapetto del viadotto sulla Fondovalle della A14 e minaccia di lasciarsi andare se qualcuno si avvicina, l'uomo che ha presumibilmente lanciato la figlioletta ...

Chieti - un uomo lancia la figlia dal ponte del viadotto della A14 e minaccia il suicidio : Momenti drammatici a Francavilla al Mare (Chieti) dove un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell’autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) la figlioletta che, secondo le prime informazioni, avrebbe 13-14 anni. L’uomo a sua volta minaccia in questo momento di gettarsi nel vuoto, non consentendo ai soccorritori presenti in zona di interven...

Tragedia a Chieti - papà lancia la figlia 12enne dal cavalcavia e minaccia il suicidio : Un uomo ha gettato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14, nei pressi di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, la figlia di soli 12 anni e poi ha minacciato il suicidio. In corso le operazioni di salvataggio: non si conoscono ancora le condizioni della bambina, dal momento che il padre non ne consente il recupero.Continua a leggere

Chieti - lancia la figlia dal ponte della A14 e minaccia il suicidio : Momenti drammatici a Francavilla al Mare (Chieti) dove un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell’autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) la figlioletta. L’uomo a sua volta minaccia in questo momento di gettarsi nel vuoto, non consentendo ai soccorritori presenti in zona di intervenire. Al momento non ci sono conferme ufficiali sulle co...

Chieti - lancia figlia da ponte A14 e minaccia suicidio : Chieti, lancia figlia da ponte A14 e minaccia suicidio Chieti, lancia figlia da ponte A14 e minaccia suicidio Continua a leggere L'articolo Chieti, lancia figlia da ponte A14 e minaccia suicidio proviene da NewsGo.