' Chiedo scusa per mio figlio' | la lettera della mamma alla preside e alla docente colpita

Il sindaco : 'Chiedo scusa su via Piave - migliorerà' : Luigi Brugnaro sui controlli nell'area della stazione ferroviaria: 'Non ci sono stati i risultati sperati, ma non molliamo la presa'

Gf - Luigi Favoloso entra in studio : "Chiedo scusa a tutte le donne" : Luigi Favoloso ha lasciato la casa del Gf Nip , la produzione ha deciso di squalificarlo per 'una orrenda frase sessista'. E una volta arrivato da Barbara D'Urso , la conduttrice lo ha pregato di ...

Caso Salò - Genova : Gambino omaggia i caduti - è polemica/ Sindaco Bucci - "Chiedo scusa al Consiglio comunale" : Caso Salò, Genova: Gambino omaggia i caduti, è polemica: non è piaciuta la presenza del consigliere delegato con tanto di fascia tricolore. Resa dei conti in Consiglio comunale con Bucci.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:05:00 GMT)

Gf - Baye Dame : 'Chiedo scusa ad Aida ma...' : ROMA - 'Io non credo di aver conosciuto la vera Aida, anche io amo la mia vita ma non lo urlo per strada'. Baye Dame a Domenica Live chiede scusa per quanto accaduto al Grande Fratello ma commenta ...

Belen mi vergogno Chiedo scusa a Michelle Hunziker : La showgirl Belen Rodriguez ha pubblictoa una stories su “Instagram” per chiedere scusa a Michelle Hunziker per una cattiveria detto in un momento di rabbia. “Voglio chiedere umilmente scusa a Michelle, perché in preda a un momento di nervosismo che ormai non riesco più a gestire ho detto una cattiveria colossale che non penso”. Nei giorni scorsi la showgirl argentina ha avuto un duro scontro con alcuni paparazzi che la inseguivano, ...

AIDA NIZAR/ In nomination - "Chiedo scusa - ma non è giusto" (Grande Fratello 2018) : Dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello 15, AIDA NIZAR è stata presa di mira da gran parte dei concorrenti. Questa sera saranno annunciati provvedimenti disciplinari.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 01:18:00 GMT)

Crozza-De Luca e l’accordo tra M5s e Pd : “Disponibile solo se si inginocchiano - io gli salgo sopra e poi mi Chiedono scusa” : Sul possibile accordo tra M5s e Pd, Crozza-De Luca sembra possibilista, durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. “Io sono disponibilissimo al dialogo. solo chiedo che mi si dica semplicemente “scusa” e poi parliamo. Vengono qui, un accenno di inchino, un piccolissimo baciamano e a posto così. Si inginocchiano, si sdraiano un momento faccia a terra, io gli salgo sopra e la questione è ...

Ostia - Spada : "Mi vergogno - Chiedo scusa" : 18.08 "Nelle ore successive a quanto accaduto mi sono rivisto nel video e non mi sono riconosciuto: non c'è giustificazione a quello che ho fatto, il giornalista avrebbe potuto dirmi di tutto ma io non avrei dovuto reagire in questo modo. Mi vergogno per quello che è successo". Così Roberto Spada, sentito dal pm nell'ambito del processo a Roma che lo vede imputato, insieme al guardaspalle Ruben Alvez Del Pierto,per l'aggressione al reporter ...