«Chiedo perdono a tutti» | poi si è lanciato dal viadotto | le ultime parole di Filippone

I separatisti baschi dell'Eta Chiedono perdono alle vittime. "Ci scusiamo per il dolore che abbiamo causato" : Il gruppo separatista basco Eta si è scusato per il "dolore" e i "danni" che ha causato durante la sua lotta per ottenere l'indipendenza dalla Spagna e ha chiesto perdono alle vittime. "abbiamo causato molto dolore e danni irreparabili, vogliamo mostrare rispetto ai morti, ai feriti e alle vittime delle azioni dell'Eta. Siamo sinceramente pentiti".Il gruppo indipendentista ha rilasciato una nota attraverso i quotidiani Gara e Berria in ...