Chi è Marcello Fonte | l’attore che ha commosso Cannes e fatto dimenticare il Royal Wedding

(Di lunedì 21 maggio 2018) È da sabato sera che non si fa altro che parlare di, tanto da far(almeno agli italiani) sui social ildel Principe Harry e Meghan Markle. Perché è una bella storia di riscatto quella di, vincitore a2018 del premio come migliore attore per la sua straordinaria interpretazione in Dogman di Matteo Garrone. Un riconoscimento meritato e che in molti si aspettavano, molti ma non lui che appena ha sentito pronunciare da Cate Blanchett (presidente di giuria) il suo nome è salito sul palco incredulo, oltre che emozionatissimo. Un’emozione che ha trasmesso a tutta la sala e a chi lo seguiva da casa, commuovendo il pubblico internazionale del festival con il suo discorso: «Da piccolo, quando ero a casa mia e pioveva sopra le lamiere, chiudevo gli occhi e mi sembrava di sentire gli applausi. Invece adesso sono qui in teatro e quegli ...