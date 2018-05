Chi è Giorgia Miatto? La ‘traditrice’ compagna di Mattia Perin complice dello scherzo de Le Iene al portiere [GALLERY] : Giorgia Miatto è stata protagonista di uno scherzo de Le Iene a discapito del compagno portiere del Genoa e della Nazionale Mattia Perin Mattia Perin è stato il protag Instagram @grgina onista di uno scherzo terribile de Le Iene. Il portiere del Genoa ha vissuto infatti per qualche ore il trauma della scoperta del tradimento da parte della propria moglie. Giorgia Miatto complice de Le Iene è stata al gioco del programma di Italia 1 che ...

Giorgia Meloni a Salvini : "Chiediamo l'incarico a Mattarella" : La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni segue la moda politica del momento e affida a Facebook, in una diretta di 16 minuti, il proprio commento agli sviluppi di questi ultimi giorni, con il contratto di governo tra Lega e M5S ormai pronto.Meloni ha ribadito il proprio attacco al Presidente della Repubblica per non aver affidato l'incarico al centrodestra, Dopo le elezioni l'unica scelta che il presidente della Repubblica non ha mai ...

Giorgia Meloni a Salvini : "Rifletti ancora prima di Chiudere l'intesa con il M5S" : "Il premier deve essere espressione del centrodestra capace di garantire le idee che condivide il 38% degli italiani, quelli che hanno votato il centrodestra, che è arrivato primo alle elezioni, ...

Di Maio Chiede voti a Giorgia Meloni e lei gli tira un bello scherzo : Gli 'sherpa' di Movimento 5 stelle e Lega sono al lavoro per chiudere il contratto di governo mentre continua lo stallo sul nome del premier che Sergio Mattarella attende insieme ai numeri della maggioranza che sosterrà l'esecutivo. Fonti di entrambi i partiti dicono che sul nodo premier "tutte le ipotesi sono ancora sul tavolo", ovvero la possibilità che a Palazzo Chigi vada Luigi Di Maio, ...

FILIPPO MAGNINI/ L'amore con Giorgia Palmas e il futuro fuori dalla vasca (Matrix Chiambretti) : FILIPPO MAGNINI, che ha ritrovato recentemente l’amore con Giorgia Palmas, sarà protagonista di un’intervista intima nello studio di Matrix Chiambretti su Canale 5.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:52:00 GMT)

Giorgia Meloni - lo sChiaffo a Sergio Mattarella : 'No ai governi nati in laboratorio' : 'All'Italia non serve un governo neutrale ma un governo capace di schierarsi con gli italiani', dichiara Giorgia Meloni , che commenta a caldo le dichiarazioni di Sergio Mattarella al termine delle ...

Triathlon World Cup Chengdu 2018 : Giorgia Priarone Chiude al sesto posto - Gianluca Pozzatti è 14° : Dopo le semifinali di ieri, nella primissima mattina di oggi si sono svolte a Chengdu, in Cina, le finali della tappa della World Cup di Triathlon, disputate su distanza super sprint (400 metri a nuoto, 10 km in bici e 2.5 km di corsa): Giorgia Priarone si è classificata sesta, mentre tra gli uomini il migliore è stato Gianluca Pozzatti, 14°. Nella gara femminile si è imposta l’australiana Emma Jeffcoat in 31’20”, staccando nel ...

M5s - soffiata di BeChis sul super professore di Luigi Di Maio : 'Chissà se Matteo Salvini e Giorgia Meloni sanno che...' : 'Chissà se il povero Matteo Salvini mentre flirtava con Luigi Di Maio lo sapeva'. È ironico Franco Bechis , ma la sostanza sfiora il tragico. Chi è davvero il professor Giacinto Della Cananea , il ...

Il trio ''appassionante''/ Chi sono?Mara TanChis - Stefania Francabandiera e Giorgia Villa a Matrix Chiambretti : Mara Tanchis, Stefania Francabandiera e Giorgia Villa: una ciociara, una sarda e una pugliese compongono il "trio Appassionante": famose a livello mondiale con la versione di Nessun Dorma.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:31:00 GMT)

Ignazio La Russa : 'Giorgia Meloni ha Chiesto una legge elettorale con premio di maggioranza' : 'Il percorso che è sotto gli occhi di tutti è che c'è una larga possibilità di elezioni fra sei mesi, un anno, tre mesi: in questo caso andremo con la stessa legge elettorale?'. Ignazio La Russa ...

Stefano De Martino : di giorno papà con Santiago - di sera l'incontro con Giorgia Gabriele - ex di Gianluca VacChi : MILANO ? E? appena tornato dall?Isola dei Famosi, programma che Leggo.it ha seguito con attenzione, e per Stefano De Martino riprende la vita di tutti i giorni. Alessia Marcuzzi,...

Stefano De Martino : di giorno papà con Santiago - di sera l'incontro con Giorgia Gabiele - ex di Gianluca VacChi : MILANO ? E? appena tornato dall?Isola dei Famosi, programma che Leggo.it ha seguito con attenzione, e per Stefano De Martino riprende la vita di tutti i giorni. Alessia Marcuzzi,...

Giorgia Palmas e Filippo Magnigni insieme su Chi parlano del loro amore : Filippo Magnini e Giorgia Palmas stanno insieme: le dichiarazioni sul settimanale Chi Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono finalmente usciti allo scoperto. Dopo settimane di gossip e paparazzate, i due hanno ufficializzato il loro amore sul settimanale Chi. Tra l’altro, è stata proprio la rivista diretta da Alfonso Signorini a parlare per primo di questo […] L'articolo Giorgia Palmas e Filippo Magnigni insieme su Chi parlano del ...

Giorgia Meloni sbertuccia Luigi Di Maio al Vinitaly : 'Magari dopo qualche bicChiere...' : Il Vinitaly a Verona è il centro della politica italiana. Già, perché in questa domenica i leader impegnati a cercare la quadra per il prossimo governo sono tutti là: Matteo Salvini , Luigi Di Maio e anche Giorgia Meloni . Ed è proprio la ...