ilquotidianodellazio

: ?? Che golletto il ragazzo! Peccato per il ko ai rigori! @azzurri - MarioGiunta : ?? Che golletto il ragazzo! Peccato per il ko ai rigori! @azzurri - ricpuglisi : @fdragoni Che peccato conservare tutto. - NicolaMorra63 : #Severgnini domanda 'Ma avete visto cosa è successo a chi è uscito dall'euro?'. Peccato che non si possa rispondere… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Per la cronaca De Vrji alla sua ultima partita prima di approdare proprio all Inter, sta facendo una partita superlativa . Ma tutta la squadra, bisogna dire, non si sta risparmiando, lottando ...