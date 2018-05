“Che cos’hai?” Alessia Prete in lacrime Dentro la casa del Grande Fratello la tensione

caffeinamagazine

: RT @MolininiN: Che cos'hai fatto tu, tu che piangi e non smetti di piangere, che cos'hai fatto, dimmi, della tua giovinezza? #MondoDiVersi… - Antoniettadean6 : RT @MolininiN: Che cos'hai fatto tu, tu che piangi e non smetti di piangere, che cos'hai fatto, dimmi, della tua giovinezza? #MondoDiVersi… - redne2013 : RT @MolininiN: Che cos'hai fatto tu, tu che piangi e non smetti di piangere, che cos'hai fatto, dimmi, della tua giovinezza? #MondoDiVersi… - joosoft : CHE COS'HAI OGGI PERCHE TUTTA QUESTA ATTIVITÀ TI AMO TROPPO -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Quaranta giorni o quasi sotto l’occhio delle telecamere per 18 ore al giorno. Stanze chiuse. Nessuno contato con l’esterno e sempre le stesse facce. Come se non bastasse poi ecco le critiche da fuori. Succede così che anche i più duri, o quelli ritenuti tali, accusino il colpo e si lascino andare. Succede così ad, la bella dell’edizione 15, che inizia a mostrare le prime crepe, lasciandosi andare a momenti di sconforto. E’ successo proprio alla giovane torinese che, nel bel mezzo di una seduta di ginnastica in salone, a fianco di Matteo, si è fatta prendere dalla tristezza. E non è la prima volta che le accade…”Cos’hai? E’ due ore che stai lì in piedi” chiede Matteo ad, sdriato vicino a lei nel salone mentre svolge alcuni esercizi per gli addominali. “Niente” risponde inizialmente la ragazza, che però è ...