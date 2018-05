Catania | escursionista scivola in un pozzo sull’Etna | soccorso

meteoweb.eu

: Etna, escursionista precipita in una grotta lavica: salvato con un intervento durato due ore - cesaregiorgian1 : Etna, escursionista precipita in una grotta lavica: salvato con un intervento durato due ore - GDS_it : Escursionista precipita in una grotta lavica Etna a Zafferana Etnea, salvato - imarkez : RT @blogsicilia: Escursionista precipita nella grotta lavica 'Tre Livelli' di Zafferana, salvato dal soccorso alpino della Finanza (FOTO) -… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Unto da un’altezza di circa 10 metri dentro il primodella grotta dei Tre Livelli sull’Etna procurandosi la sospetta frattura del bacino e dell’anca. I compagni di escursione hanno subito dato l’allarme: sul posto una squadra delSpeleologico ed una delAlpino delAlpino e Speleologico Siciliano, nonché una squadra del SAGF di Nicolosi. All’intervento diha partecipato anche un istruttore della Scuola Nazionale Tecnici del Corpo Nazionale delAlpino e Speleologico. L’infortunato è stato raggiunto e dopo essere stato immobilizzato ed imbarellato è stato recuperato e consegnato ai sanitari del 118 per essere elitrasportato in una struttura sanitaria di. L'articoloin unsull’Etna,Meteo Web.