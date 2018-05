Caso Bari | Balata | “definizione in tempi brevi”

Serie B : infuria la polemica - dal 'Caso Bari' al sold out (o quasi) di Ascoli Video : Non potevano certo mancare le polemiche per la 42a e ultima giornata della regular season della Serie B. Domani, 18 maggio, sara' un venerdì da ricordare per alcuni, da dimenticare per altri, ma, in ogni caso, speriamo che sia una giornata di sport, condita solo dalla passione dei tifosi. Ascoli, la curva nord ai bresciani, infuria la polemica Ad iniziare dalla sfida tra Ascoli e Brescia [Video], in palio una stagione per tutte e due le squadre ...

Bari - rapiscono bimbo : ritrovato per Caso : 22.48 Sparito e ritrovato 9 mesi dopo grazie a un casuale posto di blocco.La vittima è un bimbo di 2 anni, sottratto da una struttura per minori a Molfetta (BA). La madre sarebbe complice del reato. A indagare le Procure di Trani e Bari. Grazie a un "Alt" della polizia il bimbo è stato rintracciato. In auto i suoi sequestratori: una donna e un uomo. Lei pregiudicata,lui il suo compagno: arrestati.Lei risultava indagata: diceva di essere la ...

Bari - furto all'agenzia di scommesse a Palese. Picaro : 'Ennesimo Caso. Malviventi agiscono indisturbati' : Ennesimo furto a Palese. La scorsa notte un gruppo di Malviventi, con le stesse modalità ed alla stessa ora in cui hanno svaligiato neanche due settimane fa la tabaccheria sita in largo Renna, hanno ...

Storie Maledette : dagli «ardori lombari» ai «crateri di cellulite». Ecco le frasi cult della Leosini sul Caso Scazzi : Storie Maledette - Franca Leosini Franca Leosini torna a parlare e far parlare. Nella prima puntata del 2018 di Storie Maledette la giornalista ha intervistato Sabrina Misseri e Cosima Serrano, in carcere per la morte di Sarah Scazzi. E nella lunga intervista in onda ieri sera su Rai 3 (di cui è stata trasmessa solo la prima parte) la Leosini ha sfoderato una serie di espressioni che conferma, ancora una volta, come il suo stile così ...