Con #comeacasa CasAmica raddoppia l'accoglienza - VITAnonprofit

(Di lunedì 21 maggio 2018) Dal 20 maggio al 9 giugno è attiva la campagna sms solidale diOnlus, associazione impegnata da oltre 30 anni a offrire accoglienza e supporto ai numerosi “pendolari della salute” – persone malate costrette a sottoporsi a cure lontano da casa – insieme ai loro familiari accompagnatori. Per aiutareOnlus a garantire loro, non solo un posto letto, ma anche il calore e il supporto di una famiglia basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45588. In Italia, ogni anno sono circa 400 mila le persone, affette da gravi patologie, che per ricevere le cure necessarie sono costrette a spostarsi lontano dalla propria città; un numero molto importante che ingloba anche tante persone che, a causa di fragilità economiche, oltre alle preoccupazioni per la propria salute devono affrontare le difficoltà logistiche di una sistemazione per sé e per la propria famiglia e che ...