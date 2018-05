Casa dei cantautori a San Giuliano | la Regione vuole aprire entro il 2020

A Casa loro - come vivono le famiglie dei tre senegalesi uccisi a Firenze : Una cerimonia a Dakar per ricordare Idy Diene, Mor Diop e Modou Samb, uccisi a Firenze in due attentati razzisti. Leggi

Come fare lo sham?oo fatto in Casa contro la perdita dei capelli : La perdita dei capelli è un problema che affligge chiunque, uomini e donne di qualsiasi età. La perdita dei capelli secondo gli esperti è dovuta a diversi fattori Come stress, gravidanza, menopausa, perdita di peso e così via. Ci sono, poi, altri fattori da considerare che possono accelerare e promuovere la perdita dei capelli. Lo … Continua a leggere →

Vivere nel feudo dei Casamonica tra omertà e voglia di normalità : Cosa significa Vivere a stretto contatto con la famiglia Casamonica ad un mese e mezzo dalla furia violenta dentro il Roxy bar, per mano di esponenti...

La sfida dell'assistenza in Casa : "Fondi alle famiglie dei malati" : Un conto è soffrire nel letto anonimo di un ospedale, un conto è stare a casa propria, con la famiglia attorno. Ma la maggior parte dei malati oncologici deve ancora scegliere tra l'assistenza nelle ...

Roma - apre nella Capitale la Casa per ospitare i parenti dei malati oncologici : Un progetto pensato e realizzato dall'omonima Fondazione, ente non profit da vent'anni al servizio della scienza e della medicina, che intende rispondere alle necessità ed esigenze crescenti di chi è ...

Roma - apre nella Capitale la Casa per ospitare i parenti dei malati oncologici : apre giovedì 18 maggio 'Casa San Raffaele', in via Fermo Ognibene a Roma, per 'sentirsi a Casa' anche lontani dalla propria. Si tratta di circa 2mila mq, dieci appartamenti per un totale di 40 posti ...

Porsche si conferma la Casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei Dealer in Italia per il secondo anno consecutivo : Porsche è nuovamente la casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei Dealer in Italia Al vertice nella redditività, nel management post-vendita e tra i migliori per la fedeltà dei Dealer al proprio brand, Porsche Italia si conferma al vertice della classifica DealerSTAT 2018 per il secondo anno consecutivo. Il premio è stato consegnato il 16 maggio 2018 a Verona durante il Forum di Automotive Dealer Day, principale evento B2B ...

Grande Fratello - anche Caffè Borbone abbandona il reality : ecco la reazione dei ragazzi nella Casa : In seguito ai messaggi violenti veicolati dal Grande Fratello molti sponsor hanno deciso di ritirarsi dal programma. Nelle ultime ore anche Caffè Borbone ha deciso di non finanziare più il reality e ...

Colpo di scena in Casa Everton - Sam Allardyce lascia la panchina dei Toffees con un anno di anticipo : Nonostante avesse firmato un contratto fino al giugno del 2019, Sam Allardyce ha deciso di lasciare con un anno di anticipo la panchina dell’Everton Sam Allardyce lascia la panchina dell’Everton. Il tecnico 63enne dice addio al club di Premier League dopo 6 mesi dal suo arrivo per sostituire l’olandese Ronald Koeman. Allardyce, che aveva siglato un contratto fino a giugno del 2019, ha portato l’Everton dalla 13esima ...

Cosa ci faceva Davide Casaleggio con quelle due donne dei poteri forti? : risponde di non voler parlare di politica, nell'occasione. Si limita a giustificare la sua presenza al convegno. "Questo è uno spazio per le persone che vogliono innovare e dovrebbero essercene di ...

Parma - apre la nuova Casa dei padri separati : "Vi aspettiamo" : Ha preso il via, nel giorno della festa della mamma, il servizio di ospitalità di soccorso per i papà e i loro figli

Hockey su pista - Finale Playoff 2018 : blitz del Lodi a Forte dei Marmi! Vittoria in rimonta - ora due match in Casa per volare : Il Lodi piazza il colpo in trasferta in gara-1 della Finale scudetto dei Playoff 2018 di Hockey su pista. I campioni d’Italia hanno sconfitto 3-5 il Forte dei Marmi in Toscana, ribaltando un risultato che sembrava compromesso e piazzando un allungo mortifero a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, con cui hanno conquistato il primo punto nella serie. Il Forte è partito a razzo davanti al proprio pubblico, ...

DIRETTA/ Pescara Ascoli (risultato live 0-1) info streaming video e tv : traversa dei padroni di Casa! : DIRETTA Pescara Ascoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il Delfino è praticamente salvo, i marchigiani devono uscire dalla zona playout(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:20:00 GMT)

Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale : le pretese di Aquilino e la decisione dei Dos Casas (11 maggio) : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 11 maggio: Saul prende una drastica decisione sulla sua storia con Julieta. Sarà la fine dell'amore tra i due?(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:58:00 GMT)