Carlo Cimbri e le Coop davanti alle colonne d' Ercole di Unipol

(Di lunedì 21 maggio 2018) L'Uomo delleha quasi ultimato il suo lungo e complesso lavoro. Dopo aver assorbito in soli tre anni un colosso come Fondiaria-Sai, quattro volte più grande di, e aver restituito agli azionisti tutti i soldi anticipati per gli aumenti di capitale necessari,ha ancora due cose da terminare. Quando le avrà portate a termine, un ciclo si sarà chiuso e l'attuale amministratore delegato dipotrà decidere se affrontare nuove e più impegnative sfide – in particolare l'espansione all'estero – o cercare altri lidi. Del manager nato e cresciuto nella compagnia d'assicurazione dellesi parla infatti da tempo anche come di un possibile amministratore delegato di gruppi più grandi.Certo, voltandosi indietro,di strada ne ha fatta. Ha percorso tutti i gradini di un carriera interna fino a diventare uno ...