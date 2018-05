Carburanti | il contratto di Governo cancella le accise più vecchie

sportfair

: Primo inceppo per governo Bonghi 12.11 CARBURANTI I gestori annunciano nei prossimi 4 giorni un sensibile aumento… - BluDiChina : Primo inceppo per governo Bonghi 12.11 CARBURANTI I gestori annunciano nei prossimi 4 giorni un sensibile aumento… - mariovalvo : Nel contratto di governo il taglio delle accise sui carburanti - Lcungi : RT @francescagraz1: #LegaM5s, mentre rincarano i carburanti, ieri sera hanno aggiunto nel Contratto un piano per tagliare le accise,misura… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Secondo ildistipulato tra Lega e 5 Stelle verrebberote lepiùsuicon un grande risparmio per gli automobilisti ed un enorme buco di bilancio Dopo il ballo auto lesuisono le tasse più odiate dagli automobilisti italiani. Secondo ildistipulato tra Lega e 5 Stelle verrebberote lepiùsui, offrendo così un rande risparmio per le tasche degli italiani. Si parla infatti di una riduzione che potrebbe raggiungere 20 centesimi sul costo di un litro di benzina, mentre attualmente lepesano sul costo totale del carburante be 73 centesimi al litro sulla benzina e 62 centesimi sul diesel. Il problema che un’operazione del genere creerebbe un enorme buco nelle casse dello Stato stimato sui 6 miliardi di euro. Di conseguenza, il futurodovrebbe trovare i ...