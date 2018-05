: Caracas,Maduro: dialogo con opposizione - NotizieIN : Caracas,Maduro: dialogo con opposizione - CybFeed : #News #Caracas,Maduro: dialogo con opposizione - TelevideoRai101 : Caracas,Maduro: dialogo con opposizione -

"Ha trionfato la pace, ha trionfato la Costituzione". Così il presidente venezuelano,, appena ufficializzata la sua rielezione."E' stata una elezione legittima, legale, appropriata", ha detto ai suoi sostenitori. "Convoco i candidati dell'a una giornata diper individuare le vie per una riconciliazione nazionale (...). Questa è una iniziativa democratica. Noi chavisti siamo democratici e in 19 anni in Venezuela si è votato 25 volte e abbiamo perso 2 volte.Se uno perde deve ammetterlo", ha proseguito.(Di lunedì 21 maggio 2018)