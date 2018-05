Canoa velocità | Coppa del Mondo Duisburg 2018 | Italia finalmente a ranghi compatti

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo di Canoa velocità terminerà nel fine settimana a Duisburg, in Germania, con la seconda delle due tappe in calendario: da venerdì 25 a domenica 27 scenderanno nelle acque teutoniche i migliori interpreti al Mondo della disciplina. Non saranno invece in programma gare di paraCanoa. La copertura televisiva sarà assicurata dallo streaming presente sul sito della federazione internazionale, che trasmetterà tutte le finali di ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : buone risposte da Carlo Tacchini e dalla paracanoa : La prima delle due tappe della Coppa del Mondo di Canoa velocità, conclusa ieri a Szeged, in Ungheria, ha consegnato all’Italia buone risposte da parte di Carlo Tacchini, che ha ottenuto un podio, e dall’intero reparto della paraCanoa, dove la compagine azzurra ha centrato ben due successi. Il poliziotto verbanese si è misurato nel C1 su tre distanze: 500 (specialità non olimpica), 1000 (specialità olimpica) e 5000 (specialità non ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini chiude con un ottavo posto nel C1 5000 metri : Si è chiusa oggi a Szeged (Ungheria) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità. La sessione pomeridiana della quarta giornata di gare ha decretato i vincitori nei 5000 metri. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal C1 5000m dove Carlo Tacchini chiude in ottava posizione. Il 23enne azzurro, dopo aver conquistato ieri uno straordinario terzo posto sui 1000m, non è riuscito a brillare nelle altre due gare, ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini raggiunge la finale nel C1 500 : Carlo Tacchini, dopo il terzo posto di ieri mattina nella specialità olimpica del C1 1000 metri, è tornato in acqua stamane nelle semifinali del C1 500 metri, specialità non olimpica. Il poliziotto verbanese era l’unico azzurro impegnato nel blocco odierno di gare nella tappa di Coppa del Mondo in corso a Szeged, in Ungheria. L’obiettivo era quello di rientrare tra i primi tre per accedere alla finale A, e Tacchini ha centrato il secondo ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini centra la semifinale nel C1 500 : Carlo Tacchini, dopo il terzo posto della sessione mattutina nella specialità olimpica del C1 1000 metri, è tornato in acqua nella sessione pomeridiana nelle batterie del C1 500 metri, specialità non olimpica. Il poliziotto verbanese era l’unico azzurro impegnato nel blocco odierno di gare nella tappa di Coppa del Mondo in corso a Szeged, in Ungheria. L’obiettivo era quello di rientrare tra i primi sei per accedere alle semifinali, e ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini sul podio nel C1 1000 metri - Marius Bogdan Ciustea vince nella paracanoa : Terza giornata di gare a Szeged (Ungheria), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità. La sessione mattutina odierna ha decretato i vincitori in nove categorie, oltre a quelle delle paraCanoa, andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal C1 1000 metri dove arriva lo straordinario terzo posto di Carlo Tacchini. Una finale in progressione per il 23enne azzurro, che era partito piano, ma ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini apre col botto! È terzo nel C1 1000 metri! : Una gara da campione per Carlo Tacchini che sale sul terzo gradino del podio nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Szeged (Ungheria). Il 23enne azzurro ha chiuso al terzo posto nella specialità olimpica del C1 1000 metri facendo registrare il tempo di 3:47.361. Una finale dominata come da pronostico dal ceco Martin Fuksa, vicecampione europeo ed iridato in carica, che ha chiuso con ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini apre col botto! È terzo nel C1 1000 metri! : Una gara da campione per Carlo Tacchini che sale sul terzo gradino del podio nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Szeged (Ungheria). Il 23enne azzurro ha chiuso al terzo posto nella specialità olimpica del C1 1000 metri facendo registrare il tempo di 3:47.361. Una finale dominata come da pronostico dal ceco Martin Fuksa, vicecampione europeo ed iridato in carica, che ha chiuso con ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini - che autorità! Vince la semifinale e ora si gioca il podio! : A Szeged (Ungheria), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità, continua a brillare l’azzurro Carlo Tacchini che vola finale nella specialità olimpica del C1 1000 metri. Il 23enne piemontese, dopo aver chiuso ieri al secondo posto la sua batteria, è andato a dominare la seconda semifinale, Vincendo con il tempo di 3:49.502, oltre un secondo meglio dell’ungherese András Bodonyi (3:50.563). Tacchini ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : nella paracanoa piazzamenti di rincalzo per gli azzurri : nella sessione pomeridiana odierna della tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità in corso a Szeged , in Ungheria, in acqua per l'Italia soltanto due atleti nella paraCanoa : nel KL3 200 metri maschile Kwadzo Klokpah si classifica nono ed ultimo in 43.768 ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : nella paracanoa piazzamenti di rincalzo per gli azzurri : nella sessione pomeridiana odierna della tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità in corso a Szeged, in Ungheria, in acqua per l’Italia soltanto due atleti nella paraCanoa: nel KL3 200 metri maschile Kwadzo Klokpah si classifica nono ed ultimo in 43.768 nella Finale A vinta dall’ucraino Serhii Yemelianov in 39.379 davanti al brasiliano Caio Ribeiro De Carvalho, secondo in 40.506, ed all’australiano Dylan Littlehales, terzo in ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini in semifinale nel C1 1000m. Esteban Gabriel Farias trionfa nella paracanoa : Terminata la sessione mattutina della seconda giornata di gare a Szeged (Ungheria), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità. Andiamo quindi a scoprire come si sono comportati gli azzurri in gara. Partiamo dalle competizioni senior in cui Carlo Tacchini si è qualificato per la semifinale nella specialità olimpica del C1 1000 metri. Il 23enne azzurro ha chiuso la propria batteria al secondo posto con ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : nella paracanoa tre imbarcazioni italiane vanno in finale : Scattata questo pomeriggio a Szeged, in Ungheria, la prima tappa della Coppa del Mondo di Canoa velocità: in acqua batterie e semifinali della paraCanoa. Delle sei imbarcazioni italiane impegnate, tre hanno centrato la finale A, una la finale B, mentre le ultime due sono state eliminate. Nel KL2 200 metri maschile Federico Mancarella centra la finale A vincendo la semifinale in 45″893, mentre non ce la fa Francesco D’Angelo, quinto ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : tanti campioni in acqua in Ungheria : L’inizio della Coppa del Mondo di Canoa velocità ha attirato sulle acque magiare di Szeged i nomi dei principali campioni della disciplina: non mancano però alcuni spunti interessanti dovuti al cambio di specialità di diversi atleti, anche in ottica delle nuove imbarcazioni che saranno in acqua a Tokyo 2020. Nel K1 1000 metri maschile saranno in acqua il tedesco Tom Liebscher ed il lusitano Fernando Pimenta, che saranno insidiati dal ...