Cannes 71 | Bella Hadid ma non solo | la passione veste di rosso

Cannes - Naomi Campbell balla in attesa di sfilare sul red carpet. Bella Hadid sulla Croisette a schiena nuda : Nell’ottava giornata del Festival di Cannes, sulla Croisette hanno sfilato a schiena scoperta la presidente della giuria, Cate Blanchett, e la top model Bella Hadid. Tra le altre, c’erano Naomi Campbell (immortalata mentre improvvisa un balletto prima del red carpet) e Kristen Stewart, che ha deciso di togliersi le scarpe col tacco e di proseguire a piedi nudi. L'articolo Cannes, Naomi Campbell balla in attesa di sfilare sul red ...

Kristen Stewart si ribella al dress code : via i tacchi - a piedi nudi sul red carpet di Cannes : Contro il rigido dress code di Cannes, Kristen Stewart si ribella camminando a piedi nudi sul red carpet. L'attrice, giurata del Festival, era presente alla premiere di BlackKkKlansman, di Spike Lee, e, dopo aver posato per i fotografi, ha sfilato le sue scarpe nere firmate Christian Louboutin e ha continuato a camminare a piedi scalzi. Il gesto è stato apprezzato sui social, dove molti hanno applaudito alla scelta della Stewart di ...

Bella Hadid e The Weeknd : baci appassionati a Cannes - : ... , Bella Hadid e The Weeknd sembrano essere effettivamente ritornati insieme e hanno scelto il Magnum x Alexander Wang VIP Party a Cannes per farlo sapere anche al resto del mondo. Incuranti infatti ...

Bella Hadid e il bacio galeotto con l'ex fidanzato The Weekend a Cannes : Cannes è un posto speciale, si sa. E così succede che durante il party organizzato da Magnum, la cittadina francese sia stata teatro di un bacio galeotto. Protagonisti la modella americana Bella Hadid e l'ex fidanzato, il cantante canadese The Weeknd. Non si può dire che sia stata un fulmine a ciel sereno quello del ritorno del musicista nella vita della modella. I due erano già seguitissimi dai paparazzi ...

Cannes - Bella Hadid in versione Dirty Dancing con il mini tutù : Semplice ma efficace: si potrebbe sintetizzare così il look di Bella Hadid che, a Cannes, o, più precisamente, a un evento su una spiaggia privata, si è presentata in versione...

Bella Hadid e The Weeknd : fotografati mentre si baciano al Festival di Cannes : Ritorno di fiamma The post Bella Hadid e The Weeknd: fotografati mentre si baciano al Festival di Cannes appeared first on News Mtv Italia.

Cannes - Bella Hadid in versione Dirty Dancing con il mini tutù : Semplice ma efficace: si potrebbe sintetizzare così il look di Bella Hadid che, a Cannes, o, più precisamente, a un evento su una spiaggia privata, si è presentata in versione Dirty Dancing. Niente ...

Festival di Cannes 2018 : da Irina Shayk a Bella Hadid - tante bellissime presenze : Irina Shayk illumina i red carpet delle prime due giornate di Festival di Cannes 2018, Bella Hadid è appena arrivata (assieme ad Alexander Wang per l’ormai consueto party-lancio legato a Magnum) ma già spopola nei racconti della kermesse per la freschezza che ha la sua bellezza. Le super modelle sono già tantissime anche quest’anno. In sole 48 ore hanno già lasciato il (loro) segno anche Stella Maxwell e Petra Nemcova. Inutile ...

Cannes 2018 : i piaceri di Bella Hadid : Di Bella è davvero Bella, c’è ben poco da dire. E, «purtroppo», al festival di Cannes abbiamo potuto appurare che tutto sommato è anche simpatica. Nonostante le perenni pose da diva. E nonostante non riuscisse a scrollarsi lo sguardo di dosso (è stata sorpresa più volte ad ammirarsi nel manifesto pubblicitario alle sue spalle). Ma come darle torto? Testimonial dei gelati Magnum (è la protagonista del nuovo spot girato assieme allo stilista ...