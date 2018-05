Cani eroi? Presto in “pensione” Arriva il robot che fiuta le persone sotto terremoti e

Usa collari elettrici e steroidi per trasformare i suoi Cani in assassini - finisce in carcere : Un 39enne australiano è stato dichiarato colpevole di dieci reati ed è stato condannato a 7 mesi di carcere. Avrebbe usato tecniche di addestramento crudeli per i suoi sei cani per renderli più aggressivi. Gli animali avevano ferite e cicatrici compatibili con i combattimenti.Continua a leggere