Campionati | tutti i verdetti | dagli scudetti a coppe e retrocessioni

Calcio - i verdetti di tutti i Campionati : Serie A, Serie B, Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Portogallo: titoli, retrocessioni, coppe nazionali, supercoppe e qualificazioni in Europa

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : batterie 11 aprile. Thomas Ceccon sorprende tutti nei 100 dorso - bene Fabio Scozzoli ed Ilaria Bianchi : Seconda giornata di batterie agli Assoluti di Nuoto a Riccione 2018. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca nella mattinata romagnola. 50 dorso donne Quando Federica Pellegrini gareggia non lo fa mai per caso. In acqua, quest’oggi, in uno stile per lei inconsueto (fino ad un certo punto), la veneta ha ottenuto il secondo tempo delle batterie in 28″53, nella graduatoria capeggiata da Silvia Scalia (28″24). Sarà una sfida ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : finali 10 aprile. Andrea Vergani e Domenica Acerenza stupiscono tutti! Cusinato - Quadarella e Burdisso in evidenza : E’ andata in archivio questa prima giornata di finali nello Stadio del Nuoto di Riccione per gli Assoluti 2018. Andiamo a raccontarvi cosa è accaduto nella vasca romagnola. 800 stile libero donne 16 vasche attese quella di Simona Quadarella che confermano i tempi che già aveva dimostrato in passato in questa fase dell’annata. 8’25″81 per la romana, con un passaggio 1’03” circa ogni 100 metri in una gara senza ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 (10 aprile) in DIRETTA : Acerenza stupisce tutti nei 400 sl - Sabbioni - Quadarella a segno - grande Burdisso nei 200 farfalla : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto 2018. Nell’esordio riccionese potremmo godere delle esibizioni, tra gli altri, di Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri nei 400 stile libero, Simona Quadarella negli 800 stile libero, Marco Orsi, Lorenzo Zazzeri e Luca Dotto nei 50 stile libero. Nelle 8 vasche la curiosità su quel che potrà fare Detti è molta. Il livornese, fuori per ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : la “new generation” all’assalto della Nazionale maggiore. Tutti i giovani da seguire agli Assoluti : Ci siamo. La “new generation” del Nuoto azzurro, il manipolo di atleti giovani e giovanissimi destinati a vestire l’azzurro e a regalare soddisfazioni da Tokyo 2020 in poi, entra in scena a partire dagli Assoluti di domani a Riccione e cercherà di dare filo da torcere ai più esperti, sfruttando (come in parte ha già fatto a Copenhagen) il trampolino di lancio di un Europeo come quello di Glasgow che lascia spazio anche alla presenza di atleti ...

Vela - Campionati Italiani Classi Olimpiche 2018 : assegnati tutti i titoli. Mattia Camboni - Alessio Spadoni e Crivelli Visconti/Togni dominanti - Flavia Tartaglini regina dell’RS : X : I Campionati Italiani delle Classi Olimpiche 2018 di Genova sono terminati oggi. Il vento ha concesso una tregua rispetto a ieri, consentendo l’assegnazione dei vari titoli nazionali. Nei 49er il titolo maschile è andato a Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (CC Aniene/Marina Militare), in testa dall’inizio della competizione. I due hanno suggellato il trionfo con un primo e un quarto posto nelle due regate dell’ultima ...

