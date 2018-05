Cambiamento climatico | specie aliene invasive e distruzione di habitat | tutti i numeri

meteoweb.eu



(Di lunedì 21 maggio 2018) L’attuale ritmo di estinzione delleanimali e vegetali è considerato da 100 a 1.000 volte superiore a quello registrato in epoca pre-umana. Gli scienziati ritengono che siamo di fronte alla sesta estinzione di massa, questa volta per cause antropiche, persino superiore a quella che ha segnato la fine dei dinosauri, 65 milioni di anni fa. Dal 1500 a oggi, leestinte documentate sono 765, di cui 79 mammiferi, 145 uccelli, 36 anfibi. Attualmente le estinzioni procedono al ritmo di un numero compreso tra 10 e 690per settimana. Di tutte le estinzioni, il 75% è stato causato da un eccessivo sfruttamento delle(caccia, pesca, commercio illegale di piante e animali), dalladegliper infrastrutture o per avere nuovi campi per l’agricoltura, dall’agricoltura intensiva. Altre cause sono l’inquinamento e l’introduzione di. ...