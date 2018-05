Calo per Mutuionline

Solo ipotesi per lo sCalo di Tortolì : Qualcosa si muove per rimettere in funzione l'aeroporto di Tortolì, la cui operatività si è interrotta il 10 ottobre 2011. Dalla Sardegna rimbalza la notizia di un incontro tra i vertici del Consorzio ...

Borsa Milano di nuovo in forte Calo per scetticismo mercati : I dubbi e lo scetticismo dei mercati sul futuro politico dell'Italia non lasciano scampo alla Borsa di Milano, vittima di una nuova ondata di vendite, anche sul fronte obbligazionario. Il Ftse Mib ...

Mercato pubblicitario in Calo : giornali e tv sperano nei Mondiali : Alla vigilia del giro di boa del primo semestre 2018 la spesa pubblicitaria è calata dell'1,.3%. Si spera nei Mondiali, che potrebbero risollevare il Mercato. L'articolo Mercato pubblicitario in calo: giornali e tv sperano nei Mondiali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rapporto Istat : l’Italia il secondo Paese più vecchio al mondo - nascite in Calo per il 9° anno : L’Italia è un Paese “vecchio“, è il secondo più vecchio al mondo con una stima di 168,7 anziani ogni 100 giovani al 1° gennaio 2018: si rileva un declino demografico per il terzo anno consecutivo, che ha portato la popolazione italiana a 60,5 milioni di residenti, e per il nono anno nascite in calo: è il quadro che emerge dai dati relativi alla popolazione italiana contenuti nel Rapporto Istat. Dal 2015 il nostro Paese è ...

Borsa di Tokyo in Calo - Nikkei perde 0 - 44% : Borsa di Tokyo in calo, Nikkei perde 0,44% – La Borsa di Tokyo anche oggi chiude in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.717,23 punti, con una perdita di 100,79 punti, pari allo 0,44 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.730,12 punti, salendo subito dopo la pausa fino a 22.796,14 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo ...

Facebook - il “portale degli adolescenti”/ Il deCalogo per i ragazzi : Project Rockit per il bullismo! : Facebook lancia il “portale degli adolescenti”, una piattaforma per educare i giovani sull’uso del social: nuova iniziativa del noto social network per rendersi ancora più trasparente(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 00:08:00 GMT)

Calo per Public Storage : Pressione su Public Storage , che tratta con una perdita dell'1,92%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

Lombardia : BecCalossi - autonomia battaglia doverosa e vantaggio per tutti : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - "Ottenere maggiore autonomia per la Lombardia è un dovere morale e una battaglia giusta. Primo nei confronti dei nostri cittadini che meritano servizi ancora migliori in tutti i campi. Secondo per gli italiani: è finito il tempo di chi, soprattutto per fini elettorali,

Ocse : superindice in Calo a marzo : "Tentativi di accelerazione della crescita economica" e, infine, la dicitura che definisce lo stato di salute dell'economia cinese.A marzo il superindice Ocse è sceso a quota 100 dal 100,1 di ...

Meteo - l'inverno non vuole andar via : temporali e temperature in Calo : ROMA - Chi sperava in giornate di sole e abiti leggeri resterà deluso ancora per un po', almeno per altri sette giorni. Come riporta il sito IlMeteo.it, infatti, è arrivato dall'Islanda il secondo ...

Allerta Meteo - il maltempo si intensifica : forti piogge - temporali e grandinate. Temperature in netto Calo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/33 ...

Nvidia : previsto un Calo delle vendite delle GPU per miner di criptovalute : Nvidia si aspetta un ritorno alla normalità del mercato delle GPU a breve, ed un calo della richiesta di schede video da parte dei minatori di cripto-valuta, riporta PCgamer.Nvidia ha cercato di normalizzare i prezzi delle GPU della famiglia GeForce, i quali erano saliti alle stelle a causa dell'incessante domanda dovuta al mercato dei minatori di cripto-valuta.Sembra dunque che, dopo un trimestre con ricavi da record, la situazione stia ...