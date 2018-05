Call of Duty | Black Ops 4 potrebbe dire addio al Season Pass per le mappe multiplayer

Tutto ciò che c’è da sapere su Call of Duty : Black Ops 4 : Nella nottata di ieri sono stati finalmente svelati i dettagli più importanti di Call of Duty: Black Ops 4, un titolo che preannunciava una rottura rispetto al passato e l’introduzione di alcune novità per stare al passo col mutevole mondo dei videogiochi sparaTutto in multiplayer. La prima e più importante novità è che le voci erano vere: Black Ops 4 sarà il primo capitolo ad abbandonare ufficialmente la campagna single player per concentrarsi ...

Sarà Call of Duty Modern Warfare 4 il prossimo capitolo della saga? : Mancano ancora sei mesi al lancio ufficiale di Call of Duty Black Ops 4 sul mercato videoludico, e la mente dei videogiocatori comincia già a vagare, pronta a proiettarsi già su quello che Sarà il futuro della serie. Se da un lato infatti le discussioni degli ultimi giorni hanno riguardato le scelte tecniche di Treyarch e il suo sacrificio della campagna per giocatore singolo in favore di tutta la componente dedicata al multiplayer online, ...

Nessun piano per Call of Duty : Black Ops 4 su Nintendo Switch : Sembra proprio che Call of Duty: Black Ops 4 non uscirà per Nintendo Switch, riporta Destructoid.A parlare infatti è Treyarch e secondo gli sviluppatori, hanno detto in un'intervista, non vi è alcun piano ne Nessun programma indirizzato al portare Call of Duty: Black Ops 4 su Nintendo Switch.Si tratta sicuramente di un Call of Duty diverso dai canoni a cui la serie ci ha abituati per anni e anni. Ad attenderci infatti vi sarà un multiplayer ...

Novità Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4 - cosa tornerà dal passato : Call of Duty Black Ops 4 è ormai ufficiale e la maggior parte delle voci di corridoio sono state svelate in merito al multiplayer ben prima dell'annuncio. Ecco innanzitutto perché non avrà il single player. Il gioco ha una modalità Battle Royale. Il produttore di Call of Duty Black Ops 4 Miles Leslie ha condiviso informazioni su Blackout, la versione di Treyarch del genere Battaglia Reale. Come sara il Battle Royale di Call of Duty Black Ops ...

Call of Duty Black Ops 4 Prezzo E Uscita : Call of Duty Black Ops 4 è ufficiale. Quanto costa Call of Duty Black Ops 4 PS4? Quanto costa Call of Duty Black Ops 4 per Xbox One? Quanto costa Call of Duty Black Ops 4 per PC Windows? Quando esce Call of Duty Black Ops 4? Ecco le risposte che cerchi Call of Duty Black Ops 4 Prezzo […]

Call of Duty : Black Ops 4 - possiamo vedere il gameplay integrale del multiplayer : Come abbiamo avuto modo di vedere, questo nuovo Call of Duty: Black Ops 4 si discosta parecchio dagli scorsi capitoli della serie offrendo un'esperienza basata sul multiplayer, sottolinea VG247.Per chi si fosse perso la presentazione, o non abbia ancora visto i cambiamenti apportati dalla serie, riportiamo qui di seguito uno spezzone di gameplay nudo e crudo, con il quale poter avere un assaggio di quello che sarà il nuovo Call of Duty.Come ...

Call of Duty : Black Ops 4 : "Mentiremmo se dicessimo di non giocare ad altri giochi" : Call of Duty, riporta VG247, un tempo si trovava in prima fila quando si parlava di innovazioni nel genere, mentre oggi possiamo notare come stia a sua volta, egli stesso, seguendo le tendenze del settore.Durante un'intervista è stato chiesto agli sviluppatori di Treyarch se si stavano ispirando consapevolmente ad altri giochi o meno, e se questo leggero cambio di tendenza potesse in un qualche modo lasciare una macchia immacolata immagine dello ...

Call of Duty Black Ops 4 a caccia di non morti : tutto sulla modalità zombie : Il reveal di Call of Duty Black Ops 4 è avvenuto ormai da qualche giorno: il tempo passato è stato indubbiamente sufficiente per metabolizzare la carrellata di novità che i ragazzi di Treyarch hanno in programma per il nuovo capitolo della serie, la più grande delle quali riguarda senza appello l'assenza di una qualsivoglia tipologia di campagna per giocatore singolo. Una scelta sì azzardata, ma che di fatto sposa il pensiero di una buona fetta ...

Call of Duty Black Ops 4 : Treyarch non ha deciso il numero di giocatori della modalità Blackout : Call of Duty: Black Ops 4 è stato il grande protagonista della giornata di ieri, quando si è tenuto in serata il reveal mondiale del gioco durante il quale è stata presentata Blackout, la prima modalità Battle Royale che sarà presente in uno dei capitoli della serie di sparatutto Activision.Treyarch ha mostrato un breve trailer di Blackout e parlato per sommi capi delle sue caratteristiche. La mappa di gioco sarà grande 1500 volte Nuke Town, e ...

Call of Duty : Black Ops 4 - eliminata la campagna single player : Indietro 18 maggio 2018 2018-05-18T17:04:32+00:00 ROMA – Niente campagna single player, più spazio al multiplayer. Activision ha finalmente presentato Call of Duty: Black Ops 4, il nuovo capitolo della saga in vendita dal 12 ottobre 2018 per PS4, Xbox One e PC. L’assenza della campagna giocatore singolo è stata compensata con il potenziamento del multiplayer […] L'articolo Call of Duty: Black Ops 4, eliminata la campagna single player ...

Call of Duty : Black Ops 4 - le novità : 99% multiplayer e un po’ Fortnite : Dopo aver annunciato il gioco lo scorso marzo, Activision ha svelato in un evento per la community i primi dettagli del nuovo Call of Duty: Black Ops 4, in arrivo il 12 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e Windows 10. Un capitolo fondamentale per la saga, non solo perché dovrà confermare il successo dell’ottimo WWII, ma soprattutto perché sarà il primo a non avere una campagna da giocatore singolo, puntando tutto sul multiplayer. Ci sarà ...

Call of Duty : Black Ops IIII - provata in anteprima la modalità multiplayer : Quando una persona ama il proprio lavoro fa in modo che chiunque riesca a percepirlo, e Treyarch ci è riuscita alla grande. La passione messa nello sviluppo di questo titolo è palpabile sin dai primi minuti di gioco, è intuibile dai dettagli, dalla cura con la quale ogni arma è stata studiata ad hoc, dal gameplay reso più complesso e variegato. Durante la presentazione ufficiale di Call of Duty: Black Ops 4 gli stessi developer sono apparsi ...

Activision giustifica l’assenza della campagna in Call of Duty Black Ops 4 : Nella giornata di ieri, Activision e Treyarch con un live streaming in diretta, hanno presentato ufficialmente il nuovo capitolo della serie Call of Duty Black Ops, il quale per la prima volta abbandona la campagna in favore del multiplayer. Inutile dire che la decisione non è piaciuta alla massa, la quale ha espresso il proprio disappunto con dislike e commenti. Quest’oggi Treyarch ci spiega il perchè di questa ...

Niente campagna single-player - una modalità battle royale e molto altro : ecco il reveal ufficiale di Call of Duty : Black Ops 4 : Nella serata di ieri c'è stato spazio per il reveal ufficiale di Call of Duty: Black Ops 4, nuovo capitolo del franchise Activision che propone una novità davvero radicale per la serie. Della mancanza di una campagna single-player tradizionale e di tutti i dettagli del gioco abbiamo già parlato nella nostra prova ma qui di seguito potete trovare il comunicato ufficiale di Activision e diverse immagini dedicate a questo iconico FPS.Preparati a ...