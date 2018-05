Calciomercato Milan | Gattuso | Champions? Servono rinforzi

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : “arriva un grande attaccante” : Calciomercato Milan – Il Milan ha chiuso la stagione con la qualificazione in Europa League, adesso è già il momento di pensare alla prossima stagione ed al mercato. Interessanti indicazioni da parte di Mirabelli a Milan TV: “Per Donnarumma non abbiamo ricevuto offerte e lui non ci ha detto di voler andare via. Per noi è un patrimonio importante, vogliamo tenerlo a lungo. Cerchiamo un centrocampista, un attaccante esterno e un grande ...

Calciomercato Milan - le mosse per la prossima stagione : contatti con Lazio e Fiorentina : Calciomercato Milan – Il Milan è reduce dalla positiva prestazione nella gara di campionato contro la Fiorentina, successo che ha permesso di concludere la stagione al sesto posto. Ma adesso è il momento di pensare alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Il 2 Aprile su CalcioWeb avevamo lanciato la notizia del ritorno di fiamma del Milan per Ciro Immobile, adesso arrivano nuove conferme, la mancata ...

Calciomercato Milan - Veretout e Immobile obiettivi di Gattuso : Il Milan ha chiuso il campionato al sesto posto. Un risultato sicuramente al di sotto delle aspettative della dirigenza rossonera, soprattutto se paragonato al roboante mercato estivo del Milan, vero ...

Calciomercato Milan - Fassone : 'Nessuna offerta per Donnarumma e Suso' : "Con Donnarumma c'è un discorso aperto da tanto tempo, speriamo che alla fine decide di rimanere. È il futuro del calcio italiano, poi nel mercato si sa che ci sono tante strade che si possono ...

Calciomercato Milan - Fassone annuncia l’addio di Donnarumma : tutti i dettagli : Calciomercato Milan – Il Milan è stato protagonista di una prestazione ottima nella gara di campionato contro la Fiorentina, sesto posto confermato ed adesso il pensiero è rivolto alla prossima stagione, con l’obiettivo di essere nuovamente protagonisti sul mercato. Addio quasi certo del portiere Donnarumma, la conferma arriva direttamente da Fassone a Radio Rai: “Ci sono prospettive che lo attraggono di più. Con lui, ...

Calciomercato Milan - Mirabelli : “arriva Fellaini? Ecco la verità” : ‘Non abbiamo mai messo Donnarumma sul mercato, noi lo abbiamo rinnovato sperando che sia il nostro portiere per sempre”. Sono le parole del ds del Milan Massimiliano Mirabelli, ai microfoni di Sky Sport. ‘‘Lo stesso vale per Suso, ne ho sentite di tutti i colori. Non e’ sul mercato e lo vorremmo tenere. Quando abbiamo rinnovato il suo contratto, lui e il suo agente hanno voluto la clausola”. “E’ un ...

Calciomercato Milan - triplo colpo per vincere lo scudetto : i nomi : Il Milan sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Il principale obiettivo della dirigenza rossonera è quello di acquistare un attaccante di qualità, che sia in grado di mettere a segno almeno venti reti in stagione. Il primo nome nella lista di Fassone e Mirabelli è quello di Andrea Belotti, centravanti del Torino che viene valutato tra i cinquanta e i sessanta milioni di euro, cifra molto più bassa rispetto a quella ...

Calciomercato Milan - doppio colpo per una squadra stellare? Video : Il Milan sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Uno dei possibili colpi della dirigenza rossonera è Alessandro Florenzi, il quale, a sorpresa, potrebbe lasciare la Roma. Il calciatore, da tempo nel giro della Nazionale italiana, molto stimato per la sua duttilita' può essere schierato sia da terzino che da centrocampista, non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con il club ...

Calciomercato Milan - possibile un maxi scambio con il Manchester United Video : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo potrebbero esserci degli importanti cambiamenti in casa Milan; a lasciare il club rossonero potrebbero infatti essere sia Donnarumma che Leonardo Bonucci. Sul primo ci sono alcuni top club europei, in particolare il Paris Saint Germain disposto a mettere sul piatto una super cifra per assicurarsi le sue prestazioni, mentre sul secondo è fortissimo l'interesse del Manchester United. Bonucci è stato ...