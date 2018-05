Calciomercato Genoa | ecco il terzino destro per la prossima stagione

Calciomercato Genoa - Perin : “di corsa alla Juventus” : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha chiuso la stagione con la sconfitta davanti al pubblico amico contro il Torino, adesso a tenere banco è il mercato ed il futuro di Perin con il portiere che apre sempre di più alla Juventus. Ecco le parole dell’estremo difensore al Corriere Di Torino: “Juventus? Sapere di essere un loro obiettivo mi gratifica molto, anzi moltissimo. Piacere alla Juve non è da tutti, già questo per me è motivo ...

Calciomercato Genoa - Perinetti parla di Perin : le indicazioni sul portiere : Calciomercato Genoa – Il Genoa è in campo per la gara di campionato contro il Torino, prima del match importanti indicazioni di Perinetti che ai microfoni di Premium Sport ha parlato del futuro del portiere Perin: “il calcio di oggi è questo, il mercato dinamico, bisogna essere pronti a sfruttare determinate occasioni, sostituire giocatori attratti da altre piazze e competizioni come la Champions. Salutiamo intanto Criscito, ...

Calciomercato - Leo Stulac nel mirino di Atalanta - Bologna e Genoa : Stulac fa gola a diversi club di Serie A, il centrocampista ha impressionato nella sua annata in forza al Venezia di Pippo Inzaghi Il Venezia si è messo in luce in questa sua prima annata in Serie B dopo la promozione dell’anno scorso targata Pippo Inzaghi. Leo Stulac è stato uno dei migliori dell’annata del Venezia, l’uomo che ha di fatto in mano le chiavi del centrocampo della squadra di SuperPippo. Ebbene, il calciatore ha ...

Calciomercato Genoa - mossa a sorpresa : beffata l’Atalanta : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara per l’ultima giornata del campionato di Serie A contro il Torino, ormai nessun obiettivo di classifica e per questo motivo si sta pensando già al mercato della prossima stagione. In particolar modo mossa a sorpresa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Genoa è in netto vantaggio per assicurarsi le prestazioni di Leo Stulac, centrocampista del Venezia, accordo di massima ...

Calciomercato Genoa - Perin alla Juventus? Il portiere allo scoperto : Calciomercato Genoa – Il Genoa pensa alla prossima stagione, l’obiettivo è essere protagonisti sul mercato e la prima situazione da chiarire è quella che riguarda Perin. Il portiere ha dato alcune indicazioni: “L’addio al calcio di Buffon? Sta ancora decidendo, è una decisione che spetta solo a lui e secondo me nessuno dovrebbe metterci bocca, perché uno con la classe che ha lui può veramente decidere di smettere quando vuole. ...

Calciomercato Genoa - Preziosi scatenato : “Perin alla Juve? Mattia ha scelto. Ho chiuso per un attaccante - un altro straordinario è in arrivo…” : Calciomercato Genoa – Il Genoa pensa alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, importanti indicazioni da parte del presidente Preziosi, presente all’inaugurazione del locale Zushi a Genova ha parlato alla stampa di acquisti e cessioni: “Perin? Se vuole andare via la Juventus ci deve ancora chiamare, credo abbia aspettato l’addio di Buffon per poterci contattare: se lo faranno e ci faranno un’offerta consona ...

Calciomercato Genoa - altro movimento : arrivo a parametro zero : Calciomercato Genoa – Il Genoa al lavoro per la prossima stagione, dopo la salvezza raggiunta nel campionato di Serie A si pensa al futuro, in particolar modo primo importante colpo con l’arrivo di Criscito, innesto di grande qualità ed esperienza. Ma non è finita, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la dirigenza ha individuato in Vodisek, giovane calciatore classe 1998 del club sloveno NK Olimpia Lubiana, un ...

Calciomercato Criscito : «Genoa - torno come ti avevo promesso» : GENOA - "Sono felice di tornare a casa" . Domenico Criscito si prepara a tornare al Genoa . Il difensore, che si è appena separato dallo Zenit, ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram un'...

PERIN ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - sarà lui il vice Szczesny? C'è l'accordo col calciatore e il Genoa! : PERIN ALLA JUVENTUS? Calciomercato: sarà lui il vice di Szczesny? Mirante e Marchetti rimangono le alternative, ma con il portiere del Genoa ci sarebbe più concorrenza tra i pali.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:41:00 GMT)

Calciomercato - Criscito : addio da brividi allo Zenit. Giocherà nel Genoa - pronto un quinquennale : Dopo sette anni allo Zenit, Mimmo Criscito è pronto a riabbracciare l'Italia. Nella prossima stagione Giocherà infatti nel Genoa, squadra del suo cuore in cui aveva promesso di terminare la carriera. ...

Calciomercato Juventus - occhi su Perin : offerta con contropartita al Genoa : Calciomercato Juventus- La Juventus ha conquistato lo scudetto con una giornata d’anticipo, alla squadra di Massimiliano Allegri è bastato il pareggio nella gara in trasferta contro la Roma. Adesso la dirigenza può programmare al meglio il futuro, valutazioni in corso per quanto riguarda il mercato e soprattutto per il ruolo di portiere. L’addio di Buffon lascia una casella libera, il titolare sarà Szczesny ma la Juventus ha ...

Calciomercato Genoa - Preziosi allo scoperto : la verità su Perin : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara a concludere la stagione, ultime due partite per migliorare il bottino in classifica. Testa anche al mercato estivo, un protagonista sarà sicuramente il portiere Perin, nel mirino di importanti club. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Preziosi, ecco le dichiarazioni come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “È vero, nell’ultimo incontro in Lega a Roma, Marotta ...

Calciomercato Juventus - contatti con il Genoa per Perin : Con l'ormai quasi certo addio di Buffon, sarà Szczesny a raccogliere l'eredità del n.1 e capitano bianconero in casa Juventus. Nelle ultime ore però, nell'ottica di avere una coppia affidabile di "...

Laxalt alla Roma?/ Calciomercato news - Bruno Peres verso l'Inter per puntare al terzino del Genoa : Calciomercato news, movimenti sulle fasce: Laxalt nel mirino della Roma, che potrebbe già salutare Bruno Peres cercato invece dall'Inter, al posto del partente Cancelo.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:00:00 GMT)