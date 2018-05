Calcio femminile | Spareggio Juventus-Brescia 5-4 d c r | bianconere campionesse

LIVE Juventus-Brescia - Spareggio Calcio femminile in DIRETTA : si assegna lo scudetto - in palio il trono della Serie A : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Spareggio tra Juventus-Brescia, del campionato di Serie A di calcio femminile, che assegnerà lo scudetto 2018. -- Al “Silvio Piola” di Novara una partita secca, da “all-in“, nella quale le bianconere e le Leonesse cercheranno di esprimere il loro 100%. La Vecchia Signora, reduce da un periodo complicato caratterizzato dalla sconfitta interna contro le biancoblu in campionato ed in Coppa Italia, è ...

MILENA BERTOLINI/ Pronta a guidare la nazionale di Calcio femminile ai mondiali (Che tempo che fa) : MILENA BERTOLINI è pronto a guidare la nazionale di calcio femminile ai mondiali. Sarà importante vincere la sfida con il Portogallo. Oggi l'ex calciatrice è ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:42:00 GMT)

Calcio femminile : Pink Bari-Ravenna Woman 3-2 - le pugliesi si aggiudicano lo spareggio salvezza. Le romagnole retrocesse in B : Potremmo definirlo il fine settimana degli spareggi, quello che ci apprestiamo a vivere in questo weekend, per il Calcio femminile nostrano. Domani sera andrà in scena al “Silvio Piola” di Novara la super sfida tra Brescia e Juventus, che assegnerà lo Scudetto, ma quest’oggi allo “Galileo Speziale” di Montesilvano (Pe) Ravenna Woman e Pink Bari si sono giocate il pass per i play-out ed evitare la retrocessione in Serie B. Un ...

Juventus-Brescia - lo spareggio scudetto che porta il Calcio femminile nel futuro. “Ma non bastano i soldi - servono regole” : C’è un’altra Juventus a cui la matematica non ha assegnato lo scudetto. È la Juventus women, la squadra femminile di proprietà della famiglia Agnelli, che, nata poco meno di un anno fa, si giocherà la vittoria del campionato di Serie A alla sua prima partecipazione. Lo farà con uno spareggio, dall’esito nient’affatto scontato, contro il Brescia calcio, società tra le più titolate in Italia a livello femminile: la sua storia è lunga 23 anni e ...

Juventus-Brescia - Spareggio Serie A Calcio femminile : orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma e gli aggiornamenti in tempo reale : Domenica 20 maggio andrà in scena la partita del “tutto o niente” tra Juventus e Brescia, nel campionato di Serie A di calcio femminile. Sarà lo Spareggio a decidere chi porterà a casa il titolo tricolore. Entrambe le compagini hanno concluso la stagione regolare a quota 60 punti e dunque spetterà a loro scendere in campo per disputare un incontro tanto atteso. Il match si terrà a Novara, alle ore 20.30. Tuttavia, è giusto, per ...

Calcio femminile - Juventus-Brescia : spareggio Scudetto. Sfida equilibrata ed appassionante a Novara : Tra le polemiche ed i tanti cambiamenti di orario, sta per arrivare il giorno del match che assegnerà il titolo tricolore, quello che varrà lo Scudetto del campionato di Serie A di Calcio femminile. A Sfidarsi ci saranno le due dominatrici della stagione Juventus e Brescia ed al “Silvio Piola” di Novara, domenica 20 maggio alle ore 20.45, sarà grande spettacolo. Una partita secca, da “all-in“, nella quale le bianconere e ...

Cristiano Ronaldo diventa produttore : in arrivo serie Tv sul Calcio femminile : Cristiano Ronaldo serie tv calcio femminile. Cristiano Ronaldo è certamente un personaggio a 360 gradi, amato non solo per le giocate in campo e i numerosi trionfi (a breve potrebbe vincere la sua ennesima Champions League), ma anche per i suoi atteggiamenti fuori dal campo. Il portoghese si appresta infatti a intraprendere una nuova avventura […] L'articolo Cristiano Ronaldo diventa produttore: in arrivo serie Tv sul calcio femminile è ...

Calcio femminile - Juventus-Brescia : spareggio Scudetto - cambiano data - orario d’inizio e sede! Programma completo e calendario : cambiano data, orario e sede dello spareggio che assegnerà lo Scudetto di Calcio femminile. Juventus e Brescia si sfideranno domenica 20 maggio (ore 20.45) allo Stadio Silvio Piola di Novara. Il match era originariamente in Programma per sabato 19 maggio (ore 15.00) a La Spezia ma le due società hanno chiesto alla Lega Nazionale Dilettanti di rinviare il match per evitare la concomitanza con la festa della Juventus maschile per il tricolore ...

Calcio femminile - Europei Under17 2018 : Italia-Polonia 0-0 - le azzurrine pareggiano ancora - decisivo il match contro l’Inghilterra : Un altro pareggio 0-0 per la Nazionale femminile Under17 a Marijampole, negli Europei di Calcio di categoria in Lituania. Dopo lo 0-0 all’esordio contro la Spagna, le azzurrine hanno mantenuto la loro porta inviolata, nel secondo incontro del gruppo B, contro la Polonia in un match con occasioni da una parte e dell’altra: nel primo tempo la squadra allenata da Massimo Migliorini è andata vicina alla marcatura in un paio di circostanze ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono nell’ultima giornata e sarà spareggio Scudetto! : C’era grande attesa per l’ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A per capire quali sarebbero stati gli ultimi verdetti da emettere. Ebbene, sarà spareggio “Scudetto” tra Juventus e Brescia. Le due squadre, infatti, hanno concluso la stagione con gli stessi punti (60) e, dunque, si giocheranno il titolo tricolore in una partita “secca” in campo neutro (verosimilmente a La Spezia) il 19 maggio ...