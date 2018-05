Calciatore muore di infarto e lascia un figlio con una rarissima e grave malattia al cuore

Giovane Calciatore muore per un tumore al pene prima di diventare padre per la seconda volta : Dale Clarke, un 26enne inglese padre di un bambino di sei anni, è morto in seguito a una battaglia contro il cancro lunga circa un anno. La sua compagna fra un mese lo avrebbe reso padre per la seconda volta di una bambina.Continua a leggere

Incidente in scooter - baby Calciatore muore a 17 anni : aveva appena salutato la fidanzatina : di Simone Pierini Era appena andato a trovare la fidanzatina e stava tornando a casa con il suo scooter quando ha perso il controllo ed è finito in un fosso. Fabio Bardelloni è morto in ospedale a 17 ...

Calcio ancora sotto shock - Calciatore muore in campo [DETTAGLI] : Altra tragedia per il mondo del Calcio, questa volta su un campo di Calcio a Nicotera, un ragazzo extracomunitario di 19 anni si è accasciato al suolo mentre stava giocando una partita di Calcio, inutili i soccorsi, il giovane è morto. Per il senegalese non c’è stato nulla da fare, il calciatore era da poco giunto in Italia, dagli esami giunti dall’ospedale di Vibo Valentia il ragazzo è stato stroncato da un infarto. Sul posto sono ...

Scontro con un amico mentre gioca in spiaggia : baby Calciatore muore a 9 anni : Un bambino di origine inglese di 9 anni è morto mentre giocava a calcio sulla spiaggia di Cala Bosque, in Spagna, davanti agli occhi della nonna: pare che abbia avuto un attacco cardiaco dopo essersi scontrato con un coetaneo. Polemiche sull'arrivo dei soccorsi, giunti sul luogo della tragedia troppo tardi, come riferiscono i testimoni.Continua a leggere

Perugia - ex Calciatore muore in un incidente stradale : salva altre persone donando gli organi : Massimo Del Grasso, 53enne ex calciatore della Piavese, è morto dopo 3 giorni di agonia all'ospedale di Perugia, dove era ricoverato in seguito ad un drammatico incidente in cui è deceduto anche un altro uomo. Le loro auto si sono scontrate frontalmente e per entrambi non c'è stato nulla da fare. Donati i suoi organi con i quali saranno salvate altre persone.Continua a leggere

Terribile incidente - muore ex Calciatore : Terribile schianto, muore ex calciatore. E' deceduto anche l'altro automobilista coinvolto nel tragico incidente di Po' Bandino , tra Città della Pieve e Chiusi. Dopo il decesso di Sauro Perugini , l'...

Tragedia in Croazia : muore in campo un Calciatore di 25 anni : Tragedia in Croazia: muore in campo un calciatore di 25 anni Le immagini sono impressionanti, e riportano alla mente quelle di Piermario Morosini: ancora una morte in campo, stavolta in Croazia. Bruno Boban, 25enne attaccante del Marsonia, è crollato in campo durante la partita contro contro il Pozega Slavonja, nella terza categoria croata. La nuova […]

Siria - razzi anche su centro sportivo di Damasco : muore Calciatore 12enne : Altri sette piccoli sono rimasti feriti mentre si allenavano sempre nel complesso sportivo più importante del Paese. Sfollati dalla Ghouta raggiungono Hama - Alcuni razzi sparati dai ribelli alla ...

Fa il bagno con il cellulare in mano mentre è in carica : Calciatore 14enne muore folgorato : Hugo, 14enne belga, è morto folgorato nel suo bagno: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il telefono, che era in carica, sarebbe scivolato nell'acqua e la scossa elettrica non avrebbe lasciato scampo al ragazzo.Continua a leggere