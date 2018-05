Cagliari | atto vandalico al Teatro Lirico

Atalanta - ultimo atto verso l'Europa Il Cagliari sulla strada del sesto posto : Segui la diretta della partita tra Cagliari e Atalanta , l' ultimo atto di un lungo campionato che ha regalato tante soddisfazioni ai nerazzurri. Non sarà una passerella: in palio c'è il sesto posto , ...

Serie A - Inter- Cagliari 4-0 Cancelo-Icardi-Brozovic-Perisic abbattono i sardi : Serie A, Inter-Cagliari 4-0 Cancelo-Icardi-Brozovic-Perisic abbattono i sardi Terzo posto per i nerazzurri, gol numero 25 in campionato per il capitano. Continua a leggere

Cagliari-Udinese 2-1 : Ceppitelli e Pavoletti in rimonta - scatto salvezza dei sardi : Il Cagliari ha sconfitto l’Udinese per 2-1 nel primo anticipo della 32^ giornata di Serie A e ottiene tre punti fondamentali in ottica salvezza: ora i sardi sono a +6 sul Crotone e a un solo punto di distacco dai friulani che sono invece incappati nella nona sconfitta consecutiva. L’Udinese era passata in vantaggio al 10′ con Lasagna che da due passi insacca l’assist perfetto di Barak, abile a dribblare tutta la difesa di ...