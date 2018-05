Cade dentro la macchina trituratrice | morto titolare di un' impresa agricola

Si lancia col paracadute - pochi secondi dopo vede Cadere l’aereo con dentro il figlioletto : La terribile storia di un appassionato paracadutista irlandese che ha dovuto assistere, senza poter fare nulla, alla morte del figlioletto e del pilota del velivolo da cui si era lanciato: gli unici due rimasti a bordo dell'aereo.Continua a leggere

Voragine in strada a Genova dopo il maltempo : anziano ci Cade dentro e muore. Forse un malore : Il cadavere di un anziano di 87 anni, Emilio Quinto, è stato trovato questa mattina in una Voragine apertasi da tempo a Genova sulle alture di San Fruttuoso, in via Berno. Sul posto...

