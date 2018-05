Buffon al Paris Saint Germain - per lui un biennale e il ruolo di testimonial per Qatar 2022 : Il futuro di Buffon sarà parigino. E sarà ancora in campo. L’ormai ex portiere della Nazionale e della Juve avrebbe infatti accettato la proposta del Paris Saint Germain. Per lui un biennale da 8 milioni e l’ingaggio come testimonial dei Mondiali del Qatar 2022. La Qatar Sports Investments è infatti la proprietaria del club dal 2011 ed ha una capac...