optimaitalia

: Brit Floyd, il più grande spettacolo live che porta sul palco le canzoni dei Pink Floyd, torna in Italia. ??Annunci… - TicketOneIT : Brit Floyd, il più grande spettacolo live che porta sul palco le canzoni dei Pink Floyd, torna in Italia. ??Annunci… - OptiMagazine : Brit Floyd in Italia nel 2018 per l'Eclipse World Tour: tutte le date e i biglietti in prevendita… - rockolpoprock : Brit Floyd: cinque concerti in Italia per la tribute band dei Pink Floyd -

(Di lunedì 21 maggio 2018)innelper nuovi concerti esclusivi: la più grande ed importante tribute band dei Pinkarriva inper alcuni imperdibili spettacoli dal vivo.sarà nel nostro Paese per celebrare un anniversario importante: i 45 anni dall'album The Dark Side Of The Moon dei Pink, dal 1973 colonna sonora di generazioni e generazioni. Un evento imperdibile per ripercorrere tutti i più grandi e noti successi della band, nel più grande spettacolo live che porta sul palco la discografia dei Pink.Lo spettacolo deitoccherà diverse cittàne in autunno, tra Genova, Firenze, Taormina e Milano. Nel corso di questa nuovanée, icanteranno brani tratti da The Dark Side of the Moon, assieme ad altre famose hit come Wish You Were Here, Animals, The Wall e The Division Bell.The Dark Side Of The Moon è considerato il più ...